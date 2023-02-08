Лидеры среди регионов по научным исследованиям: Андрей Травников поздравил новосибирских ученых с Днем российской науки

Кроме того, по предложению молодых ученых, в регионе запустят новые проекты – «Пушкинскую карту» для аспирантов и создание новых молодежных лабораторий. Об этом в День науки заявил губернатор Андрей Травников.

В 2022-м году был впервые сформирован Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ, напомнил глава региона. Наша область ожидаемо вошла в группу лидеров, заняв шестое место.

— Наша задача сделать так, чтобы доля сферы исследований росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона, — заявил Андрей Травников.

Под решение этих задач региональное правительство настраивает меры поддержки учёных, научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.

Еще одна задача – запустить процесс постоянной актуализации исследовательских задач и интересов органов власти региона, отдельных отраслевых предприятий. Это процесс должен быть максимально открытым, акцентировал внимание глава региона. Важно, чтобы все видели: какие задачи важны для области, какие научные коллективы берутся за их решение, какие результаты и когда они выдают, как эти результаты внедряются реальными предприятиями. А если не внедряются, то почему. Такую систему начнут выстраивать уже в I квартале текущего года.

На встрече с молодыми учеными Андрей Травников сообщил, что региональными властями было принято решение о создании молодежных лабораторий не только в рамках нацпроекта, но и за счёт средств регионального бюджета.

Напомним, что в 2021 году благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России было создано 120 молодежных лабораторий. В 2022-м – ещё 207.

Фото с сайта правительства Новосибирской области