Итоги 2022 года: тренды фармацевтического рынка

На ежегодном онлайн-вебинаре генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк подвел итоги 2022 года для фармацевтического рынка, а также назвал ключевые факторы, которые оказывали на него влияние. Среди них:

продолжение Covid-19, боязнь исчезновения лекарственных препаратов, усложнение логистики.

Тренды-2022

Изменилась структура госпитальных закупок

Уменьшился объем закупки препаратов для лечения Covid-19 — больницы в основном используют оставшиеся лекарства. В упаковках за год госпитальные закупки уменьшились на 25%: больше всего — за счет антибиотиков (-85%), а также плазмозамещающих и перфузионных растворов (-74,4%), антисептиков (-30%).

В рублях госпитальные закупки за год увеличились всего на 1,3% — до 592 млрд рублей. На втором месте —региональные льготники — 183 млрд (+28%), на третьем — льготное лекарственное обеспечение — 120 млрд (+9,2%).

Закупки фонда «Круг добра» (фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями) составили 40 млрд рублей. В 2023 году ожидается, что они вырастут до 80 млрд.

Растет финансирование орфанных заболеваний на региональном уровне

Рост количества федеральных и межрегиональных аптечных сетей

Препараты, которые отпускаются по региональной льготе, не выросли в госпитальных закупках, но видна яркая динамика в закупке орфанных препаратов. Более чем на 40 млрд рублей. Пациентов, нуждающихся в орфанных препаратах, начинают спонсировать региональные власти.

Федеральные сети прирастают. Соответственно, небольшие аптечные сети теряют в количестве. Крупные сети открывают по тысяче новых точек. Например, «Апрель» за 2022 год прирос на 1700 новых точек.

— Планы на 2023 год у федеральных игроков еще более амбициозны, у федеральных сетей есть на это ресурсы, поэтому они продолжат развиваться. При этом, веь рынок они не захватывают. Есть локации, которые им неинтересны, — комментирует Сергей Шуляк.

Сокращение маркетинговых активностей зарубежных компаний

— Многие западные компании из недружественных стран ушли с рекламного рынка России. Некоторые эксперты ожидали, что компании, которые остались на телевидении, поделят долю западных компаний. Этого не происходит. Реклама на телевидении осталась актуальна только для безрецептурных препаратов, — рассуждает генеральный директор DSM Group. — При этом мы увидели, что приверженность многих пациентов к бренду очень высока.

По его словам, должно пройти определенное количество времени, чтобы пациент стал воспринимать другой бренд. Также нужно изменить его восприятие по врачебным сообществам. Это тоже усилия, которые требуют времени.

В аптеках сократилось количество реализуемых лекарственных препаратов

Количество SKU в государственном сегменте за 2022 год практически не изменилось. Оно осталось на уровне 2021 года. А количество SKU в аптеках уменьшилось на 10%. Было 23,5 тысячи SKU, которые за год обращались через аптечные учреждения, а в 2022 году — 21 тысяча.

— В основном ушли дорогостоящие препараты, применяемые при нозологиях, патологиях. Лидером были «Кадсила» и «Октагам». В 2022 году они уходили из розницы, но остались в государственном сегменте, — добавляет Шуляк. — Многие препараты ушли с рынка из-за себестоимости. Цена их доставки в Россию увеличилась, в итоге себестоимость оказалась выше, чем зарегистрированная предельная цена.

Доступность представленных лекарственных препаратов выросла

Есть препараты, доступность которых резко снизилась. Например, «Гексорал», «АЦЦ Лонг», «Смекта», «Нурофен» и т.д. Их доступность в десятки раз снизилась по причине уменьшения предложения дистрибьютора. Не зря появился перечень Росздравнадзора по препаратам, которые могут быть в дефектуре.

В целом доступность препаратов в аптеках выросла, в том числе из-за снижения ажиотажного спроса.

Рост цен

Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 12 месяцев 2022 года составил 18%, в итоге показатель превысил уровень в 300 рублей. При этом наценка аптечных сетей составляла менее 25%. Чаще всего в 2022 году покупатели приобретали лекарства в ценовом сегменте 150-500 рублей. При этом цены на препараты дороже 500 рублей за год выросли наиболее сильно — на 33%.

За год инфляция на жизненно важные лекарственные препараты составила 1%, на прочие — 12,5%.

Импортозамещение

В государственном сегменте виден продолжающийся рост доли локальных препаратов — 83,5% рынка в упаковках по итогам 2022 года (в рублях — 42,7% рынка, годом ранее — 46,8%). Если говорить про аптечный рынок, то там практически ничего не изменилось.

— Изменения в пользу локальных производителей мы увидели в конце 2022 года. Этого не случилось ранее из-за ажиотажа населения, которое закупилось импортными препаратами впрок, — поясняет Сергей Шуляк. — В госсегменте доля локальных препаратов в упаковках в течение многих лет продолжает увеличиваться. Однако за счет дорогостоящих препаратов стоимостью в миллионы рублей зарубежные производители пока имеют большую половину рынка в денежном эквиваленте.

Недоверие к отечественным препаратам.

Ресурсов, которыми владеют западные компании, не хватает отечественным. Есть мощные, успешно продвигающиеся отечественные компании: «Краснодар-Фарм», «Биннофарм Групп»… Некоторые российские производители в 2022 году увеличили свою долю. Но есть и несколько сотен компаний с хорошими препаратами, но у них недостаточно ресурсов для продвижения.

Прогнозируя развитие рынка в 2023 году, эксперт отметил, что он может вырасти от 4 до 8%, если не произойдет глобальное падение экономики.

— Покупательная способность населения не снижается, потому что лекарства — товар вынужденного пользования. От них отказываются в последнюю очередь, — комментирует Сергей Шуляк. — Люди переходят на дорогостоящие препараты, а доля дешевых продолжает падать.

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