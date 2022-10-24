Ликвидирована «Церковь последнего завета»

Красноярский краевой суд принял решение о ликвидации религиозной организации «Церковь последнего завета», основатель которой Сергей Тороп находится на скамье подсудимых.

Напомним, прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета» из-за того, что ее деятельность велась с многочисленными и грубыми нарушениями закона, посягающими на основы семьи, собственность, здоровье.

— Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви последнего завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, право на защиту семьи. Эксперты заключают, что в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, стимулирование зависимого поведения, пренебрежение принятыми нормами брака, — отмечают в прокуратуре региона.

«Церковь последнего завета» — религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также «Общиной Виссариона», они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

В конце сентября 2020 года Сергей Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября 2020 года заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие.

Владимир Ведерников, Вадим Редькин и Сергей Тороп обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого «сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью» и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников — в том числе в мошенничестве в особо крупном размере. Их дело рассматривает Железнодорожный районный суд Новосибирска.