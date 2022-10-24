Цифровая кредитная карта – новинка Банка «Левобережный»

Кредитная карта может выручить в экстренных ситуациях, если срочно понадобились деньги, а зарплату еще не выплатили. Выпуск и обслуживание карты в Банке «Левобережный» бесплатны до конца срока ее действия. Доступная сумма составляет до 300 000 рублей. При этом кредитку с лимитом до 100 000 рублей можно получить без подтверждения дохода. Льготный период, в течение которого не нужно платить проценты при условии внесения минимальных обязательных платежей, составляет 100 дней.

За первую покупку, оплаченную картой не позднее 30 дней после ее оформления, банк начислит кешбэк 10% (от 150 до 1 000 рублей). За все последующие расчеты предусмотрен возврат 1% от суммы чека ежемесячно. Если вы оформите цифровую карту, то дополнительно вы сможете получать кешбэк по акциям платежной системы «Мир».

Цифровой картой можно пользоваться так же, как и пластиковой. Вы можете привязать ее к смартфону и рассчитываться ей в транспорте и магазинах, оплачивать покупки в интернете, снимать наличные в банкоматах с помощью приложения банка. Реквизиты карты будут находиться в вашем смартфоне.

Для получения цифровой кредитной карты PRO100 оставьте заявку в приложении BL-online. Подать заявку на пластиковую карту можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

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