Лучшие центры экспорта России работают с партнером из Новосибирска

Центр поддержки экспорта Московской области стал лучшим в ежегодном рейтинге Российского экспортного центра по итогам 2022 года. Эту позицию подмосковный фонд сохраняет пятый год подряд.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области достиг рекордных показателей по ключевым критериям оценки. Поддержку фонда получили более тысячи предприятий, при этом 134 заключили экспортные контракты на сумму свыше 95,4 млн долларов. Одной из услуг центра является комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя. По итогам конкурсного отбора исполнителя услуг по поиску партнеров для экспортеров Московской области ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА» (г. Новосибирск) осуществлен ряд проектов по налаживанию связей и выходу российских компаний на рынки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, ОАЭ. В результате московские экспортеры наладили контакты по экспорту своей продукции по направлениям легкой промышленности, пищевого оборудования, косметических средств, водоснабжения.

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