Рекламодателям

Лучшие центры экспорта России работают с партнером из Новосибирска

  • 13/02/2023, 14:16
экспорт
На прошлой неделе Российский экспортный центр представил рейтинг региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по итогам 2022 года.

Центр поддержки экспорта Московской области стал лучшим в ежегодном рейтинге Российского экспортного центра по итогам 2022 года. Эту позицию подмосковный фонд сохраняет пятый год подряд.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области достиг рекордных показателей по ключевым критериям оценки. Поддержку фонда получили более тысячи предприятий, при этом 134 заключили экспортные контракты на сумму свыше 95,4 млн долларов. Одной из услуг центра является комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя. По итогам конкурсного отбора исполнителя услуг по поиску партнеров для экспортеров Московской области ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА» (г. Новосибирск) осуществлен ряд проектов по налаживанию связей и выходу российских компаний на рынки Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, ОАЭ. В результате московские экспортеры наладили контакты по экспорту своей продукции по направлениям легкой промышленности, пищевого оборудования, косметических средств, водоснабжения.

Источник

Фото: freepik.com

1 066

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : экспорт импорт


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
смена регоператора

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

Новый оператор также намерен навести порядок в системе расчетов с перевозчиками и системе обращения с раздельно собранными отходами.
Читать статью >>
вывоз мусора

Область практически не ощутила смену регоператора

Случаев отказа и саботажа со стороны перевозчиков нет.
Читать статью >>
сжиженный газ заменят на природный

В новосибирских домах сжижженный газ заменят природным

После трагедии со взрывом дома, в результате которой погибли 14 человек.
Читать статью >>
дистанционный мониторинг здоровья

К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

В Новосибирской области стартовал федеральный пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирские ученые создали композит для эффективного запасания тепла

13/02/2023, 16:41

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

13/02/2023, 16:36

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

13/02/2023, 16:29

В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

13/02/2023, 16:06
Популярное

Нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской

13/02/2023, 11:42

Очередная цель Госдумы — снизить привлекательность сигарет

13/02/2023, 10:24

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18
Новости компаний

ВТБ запустил переводы в юанях в России

13/02/2023, 14:44

«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

13/02/2023, 11:11

Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

13/02/2023, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска