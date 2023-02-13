Тренды строительного рынка СФО, «горизонтальное строительство» и потребительский экстремизм обсудят на «Сибирской строительной неделе»

Его участники ― производители и поставщики строительных и отделочных материалов и оборудования, руководители строительных компаний, представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, компании и самозанятые в сфере ремонта и отделки.

Деловая программа включает обсуждение самых актуальных отраслевых трендов. Так, 14 февраля в 13:30 состоится сессия для профессионалов строительной отрасли «Тренды и актуальные проблемы объектного рынка Сибири».

Сессию планируется провести в формате живой дискуссии, которая будет посвящена проблемам параллельного импорта, сохранению себестоимости строительства МКД, состоянию рынка новостроек Новосибирска, а также анализу действующей нормативной базы и тенденциям изменений планировочных решений квартир.

Организатор сессии ― компания «профайн РУС», один из крупнейших в России производителей ПВХ-профиля. Спикерами партнерской сессии выступят:

Заместитель исполнительного директора «Российский союз строителей» Константин Кижель — «Строительный комплекс РФ и СФО актуальное положение и пути развития».

— «Строительный комплекс РФ и СФО актуальное положение и пути развития». Член президиума Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель комитета по строительству НРО «ОПОРЫ РОССИИ», директор по развитию ГК «Империал Групп» Виктор Остахов — «Роль и участие малого бизнеса при строительстве жилья МКД. Параллельный импорт и сохранение себестоимости строительства МКД».

— «Роль и участие малого бизнеса при строительстве жилья МКД. Параллельный импорт и сохранение себестоимости строительства МКД». Директор НИУПЦ «Межрегиональный институт окна» Александра Куренкова — «Несовершенство нормативной базы как источник потребительского экстремизма».

— «Несовершенство нормативной базы как источник потребительского экстремизма». Продукт менеджер «профайн РУС» Василий Игнатенко — «Комплексный сервис «профайн РУС» для объектного рынка Сибири».

— «Комплексный сервис «профайн РУС» для объектного рынка Сибири». Генеральный директор КПД «Газстрой» Александр Кромм — «Тренды современного строительства: требования покупателей и решения девелоперов».

— «Тренды современного строительства: требования покупателей и решения девелоперов». Директор по стратегическому маркетингу «Корпорации «ЁЛКА» Максим Марков — «Состояние рынка новостроек Новосибирска» и «Тенденции изменения планировочных решений квартир».

— «Состояние рынка новостроек Новосибирска» и «Тенденции изменения планировочных решений квартир». Руководитель консалтинговой компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров — «Коммерческие помещения на первых этажах в жилых комплексах. Как сделать их более востребованными?».

Еще одна сессия, которая также пройдет при поддержке «профайн РУС», будет посвящена такому актуальному направлению, как индивидуальное жилищное строительство. На ней участники рынка, поставщики и девелоперы обсудят тренды развития ИЖС в Сибири, перспективы рынка малоэтажного строительства и представят интересные реализованные проекты. Сессия «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы» состоится 14 февраля в 15:00.

Спикерами партнерской сессии выступят:

Заместитель исполнительного директора «Российского союза строителей » Константин Кижель — «Тренды развития ИЖС в Сибири. Горизонтальное строительство».

— «Тренды развития ИЖС в Сибири. Горизонтальное строительство». Директор по маркетингу и стратегическому продукт менеджменту «профайн РУС» Александр Мареев — «Возможности ПВХ-систем для решений задач остекления в современных проектах ИЖС».

— «Возможности ПВХ-систем для решений задач остекления в современных проектах ИЖС». Руководитель СК «Инфинити» Евгений Поповцев — «Тенденции развития малоэтажного рынка недвижимости в Сибири».

— «Тенденции развития малоэтажного рынка недвижимости в Сибири». Руководитель проекта «Соловьи. Поселок с собственным лицом» Олег Килин — «Соловьи. Поселок с собственным лицом» в блоке «Интересные реализованные проекты».

— «Соловьи. Поселок с собственным лицом» в блоке «Интересные реализованные проекты». Директор по развитию партнерской сети СК «ДримХаус» Евгений Гайду — «Перспективы развития рынка малоэтажного строительства. Инвестиционная составляющая».

Модерировать диалог будет Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес ФМ» (Новосибирск).

«профайн РУС» также будет представлено в выставочной программе «Сибирской строительной недели». На стенде компании можно будет ознакомиться с тенденциями рынка светопрозрачных конструкций и новейшими технологическими решениями для рынка Сибири. «профайн РУС» отказалась от использования свинцовых добавок при производстве продукции более 20 лет назад. «На сегодняшний день профильные системы КВЕ и KÖMMERLING ― единственные на российском рынке светопрозрачных конструкций, которые прошли добровольную экологическую сертификацию и обладают правом на использование экомаркировки «Листок жизни»», — отметили в пресс-службе компании.

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Фото с сайта novosibexpo.ru