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Тренды строительного рынка СФО, «горизонтальное строительство» и потребительский экстремизм обсудят на «Сибирской строительной неделе»

  • 13/02/2023, 14:00
бизнес-мероприятия
Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдет с 14 по 17 февраля в новосибирском «Экспоцентре».

Его участники ― производители и поставщики строительных и отделочных материалов и оборудования, руководители строительных компаний, представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, компании и самозанятые в сфере ремонта и отделки.

Деловая программа включает обсуждение самых актуальных отраслевых трендов. Так, 14 февраля в 13:30 состоится сессия для профессионалов строительной отрасли «Тренды и актуальные проблемы объектного рынка Сибири».

Сессию планируется провести в формате живой дискуссии, которая будет посвящена проблемам параллельного импорта, сохранению себестоимости строительства МКД, состоянию рынка новостроек Новосибирска, а также анализу действующей нормативной базы и тенденциям изменений планировочных решений квартир.

Организатор сессии ― компания «профайн РУС», один из крупнейших в России производителей ПВХ-профиля. Спикерами партнерской сессии выступят:

  • Заместитель исполнительного директора «Российский союз строителей» Константин Кижель — «Строительный комплекс РФ и СФО актуальное положение и пути развития».
  • Член президиума Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель комитета по строительству НРО «ОПОРЫ РОССИИ», директор по развитию ГК «Империал Групп» Виктор Остахов — «Роль и участие малого бизнеса при строительстве жилья МКД. Параллельный импорт и сохранение себестоимости строительства МКД».
  • Директор НИУПЦ «Межрегиональный институт окна» Александра Куренкова — «Несовершенство нормативной базы как источник потребительского экстремизма».
  • Продукт менеджер «профайн РУС» Василий Игнатенко — «Комплексный сервис «профайн РУС» для объектного рынка Сибири».
  • Генеральный директор КПД «Газстрой» Александр Кромм — «Тренды современного строительства: требования покупателей и решения девелоперов».
  • Директор по стратегическому маркетингу «Корпорации «ЁЛКА» Максим Марков — «Состояние рынка новостроек Новосибирска» и «Тенденции изменения планировочных решений квартир».
  • Руководитель консалтинговой компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров — «Коммерческие помещения на первых этажах в жилых комплексах. Как сделать их более востребованными?».

технологии в строительстве

Еще одна сессия, которая также пройдет при поддержке «профайн РУС», будет посвящена такому актуальному направлению, как индивидуальное жилищное строительство. На ней участники рынка, поставщики и девелоперы обсудят тренды развития ИЖС в Сибири, перспективы рынка малоэтажного строительства и представят интересные реализованные проекты. Сессия «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы» состоится 14 февраля в 15:00.

Спикерами партнерской сессии выступят:

  • Заместитель исполнительного директора «Российского союза строителей» Константин Кижель — «Тренды развития ИЖС в Сибири. Горизонтальное строительство».
  • Директор по маркетингу и стратегическому продукт менеджменту «профайн РУС» Александр Мареев — «Возможности ПВХ-систем для решений задач остекления в современных проектах ИЖС».
  • Руководитель СК «Инфинити» Евгений Поповцев — «Тенденции развития малоэтажного рынка недвижимости в Сибири».
  • Руководитель проекта «Соловьи. Поселок с собственным лицом» Олег Килин — «Соловьи. Поселок с собственным лицом» в блоке «Интересные реализованные проекты».
  • Директор по развитию партнерской сети СК «ДримХаус» Евгений Гайду — «Перспективы развития рынка малоэтажного строительства. Инвестиционная составляющая».

Модерировать диалог будет Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес ФМ» (Новосибирск).

«профайн РУС» также будет представлено в выставочной программе «Сибирской строительной недели». На стенде компании можно будет ознакомиться с тенденциями рынка светопрозрачных конструкций и новейшими технологическими решениями для рынка Сибири. «профайн РУС» отказалась от использования свинцовых добавок при производстве продукции более 20 лет назад. «На сегодняшний день профильные системы КВЕ и KÖMMERLING ― единственные на российском рынке светопрозрачных конструкций, которые прошли добровольную экологическую сертификацию и обладают правом на использование экомаркировки «Листок жизни»», — отметили в пресс-службе компании.

Возраст 18+

Фото с сайта novosibexpo.ru

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь

Теги : технологии в строительстве Сибирская строительная неделя ИЖК


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