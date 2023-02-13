Тренды строительного рынка СФО, «горизонтальное строительство» и потребительский экстремизм обсудят на «Сибирской строительной неделе»

Его участники ― производители и поставщики строительных и отделочных материалов и оборудования, руководители строительных компаний, представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, компании и самозанятые в сфере ремонта и отделки.
Деловая программа включает обсуждение самых актуальных отраслевых трендов. Так, 14 февраля в 13:30 состоится сессия для профессионалов строительной отрасли «Тренды и актуальные проблемы объектного рынка Сибири».
Сессию планируется провести в формате живой дискуссии, которая будет посвящена проблемам параллельного импорта, сохранению себестоимости строительства МКД, состоянию рынка новостроек Новосибирска, а также анализу действующей нормативной базы и тенденциям изменений планировочных решений квартир.
Организатор сессии ― компания «профайн РУС», один из крупнейших в России производителей ПВХ-профиля. Спикерами партнерской сессии выступят:
Еще одна сессия, которая также пройдет при поддержке «профайн РУС», будет посвящена такому актуальному направлению, как индивидуальное жилищное строительство. На ней участники рынка, поставщики и девелоперы обсудят тренды развития ИЖС в Сибири, перспективы рынка малоэтажного строительства и представят интересные реализованные проекты. Сессия «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы» состоится 14 февраля в 15:00.
Спикерами партнерской сессии выступят:
Модерировать диалог будет Юлия Дорн, главный редактор «Бизнес ФМ» (Новосибирск).
«профайн РУС» также будет представлено в выставочной программе «Сибирской строительной недели». На стенде компании можно будет ознакомиться с тенденциями рынка светопрозрачных конструкций и новейшими технологическими решениями для рынка Сибири. «профайн РУС» отказалась от использования свинцовых добавок при производстве продукции более 20 лет назад. «На сегодняшний день профильные системы КВЕ и KÖMMERLING ― единственные на российском рынке светопрозрачных конструкций, которые прошли добровольную экологическую сертификацию и обладают правом на использование экомаркировки «Листок жизни»», — отметили в пресс-службе компании.
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Фото с сайта novosibexpo.ru
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