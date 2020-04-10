Лучшие источники финансовой помощи во время пандемии – рекомендации сервиса zzCash

По мнению финансовых аналитиков сервиса zzCash.net, именно сейчас наиболее востребованной, удобной и доступной является возможность получения микрокредитов онлайн. Такой метод оформления займов имеет внушительный перечень преимуществ:
Не секрет, что все микрофинансовые организации выдают деньги под больший процент, чем банки, минимизируя финансовые риски, которых немало. Ведь порой они единственные, кто идет навстречу людям, находящимся в черном списке у банков, пенсионерам, студентам, женщинам в декретном отпуске, и гражданам, не имеющих возможности подтвердить свои доходы или с регулярным, но скромным заработком. Этот факт полностью компенсируется простотой процедуры получения денег.
Подобрать подходящие условия, сравнить рейтинг, доступные суммы, проценты и сроки, удобно с помощью портала zzCash.net, аккумулирующего информацию о МФО и МКК, работающих на законных основаниях и предоставляющих микрозаймы населению. Прежде чем попасть в списки предлагаемых вашему вниманию микрофинансовых организаций, они проходят проверку на законность функционирования, честность и ответственность по отношению к клиентам. Дополнительно проводится мониторинг и анализ отзывов о деятельности каждой микрокредитной компании, что напрямую отражается на их рейтинге.
Среди огромного числа предложений на финансовом рынке Казахстана, выгодно отличается компания Кредит24, бессменно находящаяся в топе на портале zzCash.net. Данная организация работает на рынке с 2013 года и зарекомендовала себя надежным партнером с лояльным подходом к клиентам, умеренными ставками и прозрачными условиями. Кредит24 обслуживает клиентов в любой точке Республики – всех, у кого есть доступ к сети Интернет, смартфон и банковская карточка.
Чтобы оформить заем в ТОО Кредит24 необходимо пройти регистрацию на сайте и заполнить анкету со стандартным набором вопросов:
Данная информация нисколько не ущемляет ваши права и необходима по следующим причинам:
После заполнения анкеты появляется доступ к личному кабинету, откуда можно подавать заявки на получение займа, обращаться в техподдержку, отслеживать статус рассмотрения запроса и текущее состояние ваших кредитных средств.
Вам не придется общаться с оператором, поскольку заявку обрабатывает автоматическая система. Исключение человеческого фактора дает неплохой шанс получить заем даже клиентам с плохой кредитной историей.
Стандартные условия популярной программы кредитования «Нано-займ» от Кредит24 предоставляют возможность взять от 7 до 200 тысяч тенге сроком на один месяц (для новичков до 100 тысяч тенге). При этом ежедневная ставка всего 0,19%. Отдельно рассчитывается плата за услугу выдачи займа (от 0 до 48%), размер которой зависит от количества повторных обращений, суммы и срока кредита, оценки автоматической системой платежеспособности клиента и прочих факторов.
Эти цифры не станут для вас сюрпризом – полная выкладка по кредиту с суммами и графиком выплат отражается в личном кабинете. Условия остаются неизменными после подписания договора вплоть до погашения долга.
Таким образом, оформление займа в МФО или МКК – быстрый и надежный выход из затруднительной финансовой ситуации, особенно во время, когда свободное перемещение ограничено в связи с пандемией. Чтобы не нарваться на мошенников, рекомендуем воспользоваться услугами подбора подходящего кредитора на портале zzCash.net, а жителям Республики Казахстан обратить особенное внимание на кредитную компанию Кредит24.
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