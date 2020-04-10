Лучшие источники финансовой помощи во время пандемии – рекомендации сервиса zzCash

По мнению финансовых аналитиков сервиса zzCash.net, именно сейчас наиболее востребованной, удобной и доступной является возможность получения микрокредитов онлайн. Такой метод оформления займов имеет внушительный перечень преимуществ:

большинство кредитов выдаются на основании одного только паспорта;

высокая скорость обработки запроса;

большой процент одобренных заявок;

отличный способ исправления кредитной истории, если ранее случались задержки платежей;

каждая следующая заявка увеличивает предельную сумму кредита;

благодаря высокой конкуренции, МФО регулярно проводят акции, позволяющие получить кредит по сниженной ставке.

Не секрет, что все микрофинансовые организации выдают деньги под больший процент, чем банки, минимизируя финансовые риски, которых немало. Ведь порой они единственные, кто идет навстречу людям, находящимся в черном списке у банков, пенсионерам, студентам, женщинам в декретном отпуске, и гражданам, не имеющих возможности подтвердить свои доходы или с регулярным, но скромным заработком. Этот факт полностью компенсируется простотой процедуры получения денег.

Подобрать подходящие условия, сравнить рейтинг, доступные суммы, проценты и сроки, удобно с помощью портала zzCash.net, аккумулирующего информацию о МФО и МКК, работающих на законных основаниях и предоставляющих микрозаймы населению. Прежде чем попасть в списки предлагаемых вашему вниманию микрофинансовых организаций, они проходят проверку на законность функционирования, честность и ответственность по отношению к клиентам. Дополнительно проводится мониторинг и анализ отзывов о деятельности каждой микрокредитной компании, что напрямую отражается на их рейтинге.

Среди огромного числа предложений на финансовом рынке Казахстана, выгодно отличается компания Кредит24, бессменно находящаяся в топе на портале zzCash.net. Данная организация работает на рынке с 2013 года и зарекомендовала себя надежным партнером с лояльным подходом к клиентам, умеренными ставками и прозрачными условиями. Кредит24 обслуживает клиентов в любой точке Республики – всех, у кого есть доступ к сети Интернет, смартфон и банковская карточка.

Чтобы оформить заем в ТОО Кредит24 необходимо пройти регистрацию на сайте и заполнить анкету со стандартным набором вопросов:

ФИО и дата рождения;

адрес регистрации и фактического проживания;

место работы/учебы и размер дохода;

номер мобильного телефона;

номер банковской карточки, реквизиты банка или счета в Казпочте.

Данная информация нисколько не ущемляет ваши права и необходима по следующим причинам:

Указание источника и размера дохода не означает, что должна быть официальная заработная плата – никто не требует справок. Информация нужна для анализа платежеспособности. И нет смысла завышать цифры – ведь отдавать придется, исходя из реальных поступлений, а не вымышленных.

Для подтверждения банковской карточки проводится процедура верификации. Допускается указывать только личную карту. Невозможны перечисления на карты, предназначенные для выплат пособий или пенсий.

Дата рождения имеет немалое значение, поскольку компания обслуживает граждан Казахстана только с 21 года.

Мобильный телефон понадобится в дальнейшем для отправки смс с кодом, активация которого означает согласие с условиями договора и заменяет вашу подпись.

После заполнения анкеты появляется доступ к личному кабинету, откуда можно подавать заявки на получение займа, обращаться в техподдержку, отслеживать статус рассмотрения запроса и текущее состояние ваших кредитных средств.

Вам не придется общаться с оператором, поскольку заявку обрабатывает автоматическая система. Исключение человеческого фактора дает неплохой шанс получить заем даже клиентам с плохой кредитной историей.

Стандартные условия популярной программы кредитования «Нано-займ» от Кредит24 предоставляют возможность взять от 7 до 200 тысяч тенге сроком на один месяц (для новичков до 100 тысяч тенге). При этом ежедневная ставка всего 0,19%. Отдельно рассчитывается плата за услугу выдачи займа (от 0 до 48%), размер которой зависит от количества повторных обращений, суммы и срока кредита, оценки автоматической системой платежеспособности клиента и прочих факторов.

Эти цифры не станут для вас сюрпризом – полная выкладка по кредиту с суммами и графиком выплат отражается в личном кабинете. Условия остаются неизменными после подписания договора вплоть до погашения долга.

Таким образом, оформление займа в МФО или МКК – быстрый и надежный выход из затруднительной финансовой ситуации, особенно во время, когда свободное перемещение ограничено в связи с пандемией. Чтобы не нарваться на мошенников, рекомендуем воспользоваться услугами подбора подходящего кредитора на портале zzCash.net, а жителям Республики Казахстан обратить особенное внимание на кредитную компанию Кредит24.