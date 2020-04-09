СГК подтверждает обязательства на 2020 год

В 2020 году СГК запланировала проведение ремонта 13 единиц основного оборудования: котлоагрегатов, турбогенераторов. На ТЭЦ-5 уже выведен на капремонт третий блок. На всех станциях в этом году планируется провести замену до 500 тонн поверхностей нагрева котлов. В ремонтный сезон 2020 года будут проведены работы на 4,5 км магистральных сетей.

— Хочу отметить, что мы отторговали 5 лотов на ремонт теплосетей на 5 лет вперед — до 2024 года. В каждом лоте прописаны обязательства, которые подрядчики обязались выполнить. Так что мы гарантировали работу на этот период еще нескольким сотням сотрудников наших партнеров, — подчеркнул Колмаков.

На экологические проекты традиционно будут направлены 10-15% от общего ремонтного фонда компании. В частности, на 2020 год запланированы мероприятия по снижению выбросов: ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ, перевод систем гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на более экологичную оборотную схему, начало проектных работ по наращиванию дымовой трубы на ТЭЦ- 4. Контракты по всем этим работам также отыграны, договоры заключены.

График ремонтов в компании пока не озвучивают, отмечая, что ждут согласования плана ремонта от муниципалитета и синхронизации с работами по ремонту дорог, которые выполняются в том числе по программе БКАД. В то же время Колмаков отмечает, что, опираясь на опыт 2018-2019 годов, СГК планирует выстраивать свою работу так, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды.

— Мы отработали эти технологии за предыдущие ремонтные кампании. С одной стороны, сокращение сроков отключений комфортно для жителей, с другой — для самой компании, так как здесь завязана экономика, — говорит Андрей Колмаков.

В планах СГК в 2020 году — закрыть около 9 городских котельных и перевести их потребителей на централизованное теплоснабжение. По ОАО «Новосибирский приборостроительный завод» соответствующее соглашение уже подписано. Сейчас проводятся закупочные процедуры для выполнения контракта. В мае эта работа будет проведена по ОАО «Новосибирский аффинажный завод».

Общий объем вложений в ремонты на станциях в 2020 году превысит 2 млрд рублей. Еще около 880 млн компания планирует направить на теплосети. При этом директор филиала СГК напомнил, что не все затраты, которые компания сейчас предъявляет департаменту по тарифам Новосибирской области, закладываются в тариф.

— Маловероятно, что на тарифе отразится кризисная ситуация в экономике, так как тарифы устанавливаются один раз в год. Так что будем пытаться реализовать поставленные задачи собственными силами, — говорит Колмаков.

Что касается занятости сотрудников, то в среднем на 5 станциях СГК (в Новосибирске и Куйбышеве) сейчас работают около 850 человек оперативного персонала. Еще около 250 — в тепловой организации. Это минимальное количество сотрудников, необходимое для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосистемы. Еще около тысячи человек работают дистанционно. Благодаря тому, что СГК присутствует в нескольких регионах Сибири, этот режим работы в компании уже давно отлажен.

— Контроль за работающими сотрудниками выстроен в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области и рекомендациями Роспотребнадзора. Мы соблюдаем социальную дистанцию между персоналом, все обеспечены масками, антисептиками, увеличена частотность обработки помещений, закуплены необходимые средства дезинфекции, отменены все командировки. Состояние здоровья сотрудников контролируется дважды в течение суток на каждом объекте, — перечисляет Андрей Колмаков. — За три последние недели есть отстраненные от работы — из-за повышенной температуры. Как показало дальнейшее развитие ситуации, у людей были заболевания общего характера, ОРВИ. Считаю, что мы полностью закрываем риски возникновения заболевания у своих сотрудников.

Чтобы снизить риск заражения для клиентов, СГК перевел общение с посетителями в дистанционный формат. В компании работает онлайн-сервис, контакт-центр, предоставляющие ответы на все вопросы и помогающие получить необходимые услуги.