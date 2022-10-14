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LX 600 – новый роскошный флагман от Lexus

  • 14/10/2022, 16:12
Характеристики Lexus LX 600 ✔️ Особенности новой модели Лексус ЛХ 600 ✔️ Дизайн, интерьер и экстерьер внедорожника 2022 года

Полноразмерный внедорожник японского люксового бренда – яркий пример инновационного дизайна и самых топовых технологий. Исключительные внедорожные характеристики, безупречная управляемость и надежность, стильный дизайн и невероятный уровень комфорта позволяют водителю и пассажирам нового Lexus LX600 получать удовольствие от каждой поездки.

Технические характеристики модели

  • Силовая установка – 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 415 л. с.
  • 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия с постоянным полным приводом.
  • Внедорожник за 6,8 сек разгоняется до 100 км/ч.
  • Расход топлива в условиях города – 16,7 л, на трассе – 9,4 л.

Отличительные особенности LX 600

Дизайн

Массивная радиаторная решетка подчеркивает мускулистость форм внедорожника и поддерживает эффективное охлаждение. Новые фары L-образной формы и дневные ходовые огни с трехмерным дизайном гарантируют яркое освещение под разными углами. Технология BladeScan обеспечивает расширенную зону прямого и локального освещения для безопасного вождения в темное время суток. Для комплектации Luxury доступны 22-дюймовые колесные диски.

Салон

Как и все новые модели Лексус 2022, внедорожник Лексус LX 600 предлагает эргономичный и функциональный интерьер премиум-класса с интуитивно понятным управлением. Благодаря специально разработанным внедорожным индикаторам водитель получает дополнительную уверенность на бездорожье. Новая мультимедиа совместима с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay. Прекрасный звук контролирует топовая аудиосистема Mark Levinson Premium Surround.

Динамика

Новые силовые установки развивают внушительный крутящий момент и разгоняют внедорожник Лексус ЛХ 600 до 100 км/ч за 6,8 сек. Автомобиль перешел на новую платформу с кузовом на раме, жесткую GA-F, которую он разделяет с Toyota Tundra. Он отличается низким центром тяжести, поэтому ездить на нем по дорогам с любым покрытием – одно удовольствие. Модернизированное рулевое управление гарантирует Лексус LX 600 курсовую устойчивость и практически полное отсутствие кренов при движении на высокой скорости.

Безопасность

Прочная рамная конструкция и комплекс Lexus Safety System+, который входит в базовое оснащение всех комплектаций автомобиля, гарантируют водителю и пассажирам самый максимальный уровень безопасности при любых дорожных условиях.

Фото предоставлены рекламодателем.

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