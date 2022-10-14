Рекламодателям

Николай Мамулат: Защите прав и развитию предпринимательства — пристальное внимание

  • 14/10/2022, 16:21
Автор:
новости сегодня
Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат принял участие в рабочей встрече с предпринимателями Искитимского района.

Выездная встреча с предпринимателями была инициирована прокуратурой Новосибирской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Шимкив, руководитель Управления Россельхознадзора региона Александр Баев, министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, главы администраций и Советов депутатов г. Искитима и Искитимского района.

— Защите прав бизнеса и развитию предпринимательства обеспечено пристальное внимание на всех уровнях органов власти и территориальных ведомств, — отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат.

Исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев довел до сведения предпринимателей информацию о работе органов прокуратуры по защите бизнеса, а также разъяснил правовые основания для проведения в 2022-2023 годах проверок и порядок уведомления об их проведении.

Предприниматели обозначили на встрече проблемы, которые их сегодня волнуют. Так, директор АО «Новосибирская птицефабрика» Сергей Лесик обеспокоен процедурой изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Также высказались руководители птицефабрики «Улыбино» и агрофирмы «Лебедевская». Они сообщили о сложностях с приобретением сельскохозяйственной техники и с нанесением специальной маркировки на производимую молочную продукцию.

По всем обозначенным вопросам представителями органов власти и ведомств были даны развернутые ответы и комментарии. Обращения предпринимателей взяты в работу, вопросы соблюдения прав и законных интересов бизнес-сообщества поставлены на контроль прокурора и омбудсмена.

— В настоящее время запланирована серия совместных встреч в районах и муниципальных образованиях Новосибирской области. Это новая практика взаимодействия уполномоченного по защите прав предпринимателей с прокуратурой области, — пояснил Николай Мамулат. — Во время таких мероприятий предприниматели могут решить свои вопросы напрямую, поскольку перед ними находятся прокурор, бизнес-омбудсмен и главы муниципалитетов. Планируем и дальше совместно изучать специфику ведения бизнеса в регионе и решать возникающие проблемы.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ назвало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП

Источник фото: сайт Прокуратуры Новосибирской области

 

501

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : проблемы бизнеса защита прав предринимателей бизнес


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
новости сегодня

Создание первой особой экономической зоны в Кузбассе одобрено

Объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 92,8 млрд рублей, будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.
Читать статью >>
куда вложить деньги

Новосибирск может вернуть себе муниципальные бани

На городском уровне заговорили о возможном свертывании «банной» концессии.
Читать статью >>
долги за землю

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

Долги за землю ДОСААФ «помогли» накопить бюрократические проволочки.
Читать статью >>
повестка по частичной мобилизация

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО

Стало известно место нахождения лидера колыванских коммунистов. Кроме того, ему пытались вручить повестку по частичной мобилизации.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Создание первой особой экономической зоны в Кузбассе одобрено

14/10/2022, 14:55

Стандарт – на защите качества

14/10/2022, 12:36

Новосибирск может вернуть себе муниципальные бани

14/10/2022, 12:03

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

14/10/2022, 10:00
Популярное

Илон Маск под следствием

14/10/2022, 17:10

Россия предложила обязать онлайн-ритейлеров принимать наличные

14/10/2022, 17:02

В какую страну можно выехать из России сейчас без визы и загранпаспорта?

14/10/2022, 14:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

14/10/2022, 17:15

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей

14/10/2022, 16:56

Вклад «Спутник» поможет накопить деньги

14/10/2022, 16:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска