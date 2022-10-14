Николай Мамулат: Защите прав и развитию предпринимательства — пристальное внимание

Выездная встреча с предпринимателями была инициирована прокуратурой Новосибирской области. В мероприятии приняли участие губернатор области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Шимкив, руководитель Управления Россельхознадзора региона Александр Баев, министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, главы администраций и Советов депутатов г. Искитима и Искитимского района.

— Защите прав бизнеса и развитию предпринимательства обеспечено пристальное внимание на всех уровнях органов власти и территориальных ведомств, — отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат.

Исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев довел до сведения предпринимателей информацию о работе органов прокуратуры по защите бизнеса, а также разъяснил правовые основания для проведения в 2022-2023 годах проверок и порядок уведомления об их проведении.

Предприниматели обозначили на встрече проблемы, которые их сегодня волнуют. Так, директор АО «Новосибирская птицефабрика» Сергей Лесик обеспокоен процедурой изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Также высказались руководители птицефабрики «Улыбино» и агрофирмы «Лебедевская». Они сообщили о сложностях с приобретением сельскохозяйственной техники и с нанесением специальной маркировки на производимую молочную продукцию.

По всем обозначенным вопросам представителями органов власти и ведомств были даны развернутые ответы и комментарии. Обращения предпринимателей взяты в работу, вопросы соблюдения прав и законных интересов бизнес-сообщества поставлены на контроль прокурора и омбудсмена.

— В настоящее время запланирована серия совместных встреч в районах и муниципальных образованиях Новосибирской области. Это новая практика взаимодействия уполномоченного по защите прав предпринимателей с прокуратурой области, — пояснил Николай Мамулат. — Во время таких мероприятий предприниматели могут решить свои вопросы напрямую, поскольку перед ними находятся прокурор, бизнес-омбудсмен и главы муниципалитетов. Планируем и дальше совместно изучать специфику ведения бизнеса в регионе и решать возникающие проблемы.

Ранее редакция сообщала, что правительство РФ назвало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП.

Источник фото: сайт Прокуратуры Новосибирской области