Магические кристаллы для драконов

Самым популярным вознаграждением в программе лояльности от компании «Ростелеком» в Сибири в апреле 2019 года стал обмен бонусных баллов на различные усиления в онлайн-игре «Земля Драконов». С их помощью участники программы «Бонус» могли сразиться с Армией Тьмы, чтобы в виртуальной реальности освободить Светлые земли, а в материальной — выиграть настоящие призы, среди которых были скидки на оплату домашнего интернета, сертификаты на покупку драгоценностей и телевизоры.

По итогам апреля усиления для игры в виде магических кристаллов и магических дров для виртуальных драконов приобретались пользователями в общей сложности больше 10 тыс. раз. Это даже больше, чем количество желающих получить скидку на оплату домашнего интернета. На третьем месте по востребованности у сибиряков оказалась услуга по аренде фильмов.

— Бонусы в системе клиент получает за каждые пять рублей, которые он тратит на оплату услуг. Обменять их он может как на предложения из нашего каталога, так и на подарки от партнеров «Ростелекома». Например, бонусами можно оплатить антивирус или купить электронную книгу. Но обратите внимание: если в течение 24-х месяцев с момента начисления бонусов их не обменять, то накопленные баллы просто сгорят, поэтому их все же лучше тратить, а не копить, — уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Среди других популярных вознаграждений — оплата антивирусной защиты, скидка на телефонные разговоры и покупка пакетов телеканалов для просмотра. При этом заработать бонусы можно не только оплачивая услуги связи: дополнительные баллы компания дарит абонентам в день рождения, за прохождение опросов и даже за покупку в интернет-магазинах.

Стать участником программы лояльности «Ростелекома» могут абоненты сервисов «Домашний телефон», «Домашний Интернет» и «Интерактивное Телевидение». Чтобы получать бонусы, необходимо зарегистрироваться в разделе «Программа «Бонус» Личного кабинета абонента «Ростелекома». Там же всегда можно посмотреть количество бонусов, а также выбрать себе вознаграждение. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Фото предоставлено пресс-службой компании