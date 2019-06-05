Очередной тендер по четвертому мосту объявлен в Новосибирске

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить подготовительные работы в створе ул. Ипподромской, земляные работы, устройство наружных сетей канализации, устройство наружных сетей водоснабжения, устройство трубопроводов, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, благоустройство.

Начальная цена контракта — 253,3 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета.

Заявки на участие в тендере можно подать до 20 июня 2019 года. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 24 июня 2019 года. Дата проведения аукциона в электронной форме — 27 июня 2019 года.

Фото: ГКУ НСО «Мост»