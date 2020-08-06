«Магнит» планирует запустить в Новосибирске точки формата «Магнит Сити»

ПАО «Магнит» обновил концепцию торговых точек «Магнит Сити» и в рамках пилотирования формата планирует до конца 2020 года открыть еще 30 объектов, сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что магазины с актуальным CVP (ценностным предложением покупателю) уже появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. Остальные точки планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Тюмени. Данный формат ориентирован на крупные города с населением от 500 тыс. человек.

Первые три тестовых магазина, которые были открыты летом 2019 года в Москве.

Отмечается, что «Магнит Сити» — это компактные торговые точки концепции «Grab & Go», расположенные в местах с высоким трафиком, общей площадью 150-230 кв. м. и ассортиментом, насчитывающим до двух тысяч позиций. Формат ориентирован преимущественно на молодую аудиторию в возрасте от 21 года до 34 лет. Магазины отличает уютный интерьер с зоной кафе, где можно зарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Кафе в «Магнит Сити» работают в соответствии с действующим региональным законодательством.

Основную долю в продажах занимает кулинария — это блюда ready-to-eat. Почти в полтора раза расширен ассортимент готовой продукции, добавлены различные виды комбо-наборов, напитков фреш, увеличено предложение свежих овощей и фруктов, которые можно съесть «здесь и сейчас». Свежую выпечку готовят прямо в магазине, в ассортименте есть кофе и чай навынос, снеки, мытые фрукты, молочные продукты, мороженое, напитки. Для удобства покупателей отдельно выделены зоны с товарами для сбалансированного питания и продукцией для детей.

Фото предоставлено пресс-службой компании