Глава города не покинет пост на время выборной кампании

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в отпуск на время выборов не пойдет. Об этом глава города объявил на еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, сославшись на обязательства перед городом и его жителями. Напомним, что глава города в настоящее время является не только кандидатом в депутаты заксобрания, но и возглавляет список КПРФ.
— Считаю для себя невозможным в летний период, в заключительный период наших нацпроектов, федеральных программ, городских программ, во время подготовки к зиме уходить в отпуск, — говорит Анатолий Локоть. — Здесь важно не смешивать политическую, агитационную часть с исполнением функций мэра. В прошлом году во время избирательной кампании (Выборы мэра Новосибирска. — Ред.), в которой я участвовал непосредственно, я не преступал закона и не нарушал нормативно-правовую базу Новосибирска и Новосибирской области. В этом году собираюсь также быть дисциплинированным в этом отношении. Но все-таки на первом месте — наши производственные планы и исполнение моих обязанностей перед горожанами как мэра.
Напомним, что прошлогодняя избирательная кампания Анатолия Локтя была ознаменована несколькими скандальными историями, инициированными рядом его оппонентов, на фоне совмещения должности мэра со статусом кандидата и возможным использованием имеющегося административного ресурса. В частности, кандидат от «Справедливой России» Виктор Козодой начал судебное разбирательство, усмотрев в изготовленной за счет муниципальных средств газете «Красный проспект» признаки агитации. Также кандидат сообщал о выступлениях работников бюджетных учреждений на агитационных мероприятиях Анатолия Локтя. Еще один кандидат — Александр Трушакин («Великое Отечество») — сообщал о размещении в муниципальных аптеках агитматериалов мэра и фактах прибытия последнего на агитмероприятия на служебном транспорте.
При этом заместитель главы города Артем Скатов, который числится кандидатом от партии в списке территориальной группы №22, в отпуск идти намерен. Сам чиновник говорил о невозможности совмещать статус кандидата с основной деятельностью.
— Поскольку агитационный процесс требует полного погружения и персональной ответственности, я, в соответствии с требованием закона, ухожу в отпуск по основному месту работы, куда вернусь сразу после выборов, — сообщал Скатов на своей странице в соцсети.
Пока неизвестно, намерен ли идти в отпуск во время избирательной кампании губернатор Андрей Травников, который в настоящее время продолжает работать — в основном в районах Новосибирской области.
В то же время избирательное законодательство говорит о недопустимости совмещения чиновничьей работы и агитационной деятельности.
— Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности <…> при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения, — говорится в областном законе о выборах Законодательного собрания Новосибирской области. — Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, <…> на время их участия в выборах депутатов заксобрания освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в зарегистрировавшую их избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее, чем через пять дней со дня регистрации.
Примечателен тот факт, что во время кампании по выборам мэра Новосибирска в 2014 году однопартийцы Анатолия Локтя за отказ от ухода в отпуск критиковали его основного оппонента — единоросса Владимира Знаткова. Во время кампании он исполнял обязанности главы города (после ухода с этой должности Владимира Городецкого) в статусе первого заместителя.
— Может Знатков прекратить исполнение полномочий на своей должности, относящейся к муниципальной службе, продолжив исполнение обязанностей мэра, которое, по существу, также является исполнением им обязанностей первого заместителя мэра в ситуации досрочного прекращения полномочий мэра города? На наш взгляд, ответ должен быть отрицательным, а исполнение обязанностей мэра следует возложить на первого заместителя мэра города, который не принимает участия в выборах, тем более что Устав города предусматривает возможность наличия у мэра не одного, а нескольких первых заместителей, — сообщалось на сайте областного отделения КПРФ
Выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.
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