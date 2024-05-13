Майор полиции получил срок в колонии за сбитого на зебре ребенка под Новосибирском

В Новосибирской области суд отправил в колонию бывшего участкового МО МВД России «Карасукский». Срок Алексей Пузь получил за то, что сбил 6-летнюю девочку на «зебре» и оставил ее умирать.
Инцидент произошел вечером 7 августа прошлого года в городе Карасук. Майор полиции Алексей Пузь на своей Toyota Corolla на пешеходном переходе около детской поликлиники совершил наезд на 6-летнюю девочку.
По словам инспектора МВД «Карасукский» Марины Беляевой, после ДТП водитель остановился, посмотрел на ребенка и уехал. Позже экспертиза установила, что девочке был причинен тяжкий вред здоровью.
Однако через 4 дня правоохранитель сам пришел в полицию и признался в содеянном.
Как выяснил VN.ru, Алексей Пузь работал в органах МВД с 2006 года. За время службы неоднократно был поощрен и награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней. А в 2022 году он даже участвовал в конкурсе на звание «Народный участковый».
Действия полицейского были квалифицированы по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».
По обеим статьям майор был признан виновным.
— По совокупности преступлений Алексею Пузю назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
В судебном заседании также был частично удовлетворен иск прокурора в размере 300 тысяч рублей — о компенсации морального вреда, заявленный в интересах пострадавшей девочки. Также приняты меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий осужденному.
Источник фото: коллаж VN.ru
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