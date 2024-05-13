Несовершеннолетние задержаны за контрабанду психотропных препаратов в Новосибирской области

Трое несовершеннолетних жителей Новосибирской области возрастом 16 и 17 лет организовали доставку психотропных препаратов в международных посылках. Их деятельность была пресечена новосибирскими таможенниками во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились совместно с УФСБ России по Новосибирской области.

— Партию нелегального товара в крупном размере сообщники планировали реализовать через интернет на территории региона, — рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

В ведомстве добавили, что несовершеннолетние задержаны, а психотропные вещества — изъяты.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконные хранение и сбыт психотропных веществ в крупном размере» и «Контрабанда психотропных веществ в крупном размере».

Расследование продолжается СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, в начале мая ФСБ России по Новосибирской области пресекла распространение крупной партии наркотиков. По информации официального представителя ведомства Ирины Зебровой, в Новосибирске был задержан мужчина, который оборудовал склад с наркотиками в своей квартире. Он осуществлял перевозку и продажу запрещённых веществ через интернет-магазин.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские таможенники выявили фирму-однодневку с подставным директором.