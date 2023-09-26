Мальчику с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Умар родился раньше срока, весил всего килограмм, перенес кровоизлияние в мозг, его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После недели в реанимации его перевели в детскую больницу.

— Только через три месяца мы с малышом оказались дома. В первый же месяц врачи выявили у Умара серьезные повреждения нервной системы, а в год поставили диагноз ДЦП. Мы проводили много времени в больницах, проходили реабилитацию, пробовали новые методы восстановления. Несмотря на все приложенные усилия, в восемь лет сын не сидит без опоры и не ходит. Но в умственном отношении он развивается неплохо – учится по программе первого класса на дому. Умар уже знает буквы, цифры, счет, поет песни, — рассказывает мама Умара Сайера Абдусаматова.

У мальчика детский церебральный паралич, он нуждается в продолжении восстановительного лечения.

— Основная цель – сформировать навыки самостоятельного передвижения, а для этого необходимо нормализовать тонус мышц, улучшить координацию движений и равновесие в положении стоя и сидя, — говорит Оксана Жексенова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 224 946 рублей. Семья Умара не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— В томском реабилитационном центре сыну готовы продолжить лечение, но оно платное, у меня таких средств нет – я одна воспитываю двоих сыновей, живем на пенсионные выплаты Умара. Очень надеюсь на вашу помощь! — просит Сайера.

Помочь Умару можно по ссылке.