Спецтехника готова к зимней уборке улиц в Новосибирске на 40%

— Департамент транспорта проводит работы по подготовке к зимнему сезону. На улицах города будут работать 353 единицы техники. Сейчас 40% техники уже подготовлены, остальное находится на переоборудовании, на восстановительном ремонте, — сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента Константин Васильев.

По его словам, на технике будут работать 709 водителей и 170 механизаторов, 223 человека набраны в качестве дорожных рабочих.

— Сейчас проводим работу, чтобы укрепиться к зимнему сезону и дополнительно привлечь сотрудников в рамках подготовки к зиме, — говорит Васильев.

По его словам, на зимний отопительный сезон 2023-2024 года город планирует закупать 48 тысяч тонн песко-гравийной смеси с солью, а также реагенты: 1,5 тысячи тонн однофазного и 4 тысячи тонн двухфазного.

Напомним, минувшим летом мэрия Новосибирска планирует передать коммерческим организациям уборку улиц Жуковского, Кедровой, Кубовой, 1-го Мочищенского, Краснояровского и Дачного шоссе в Заельцовском районе, а также улицы Станционной в Ленинском районе города.

В 2023 году мэрия Новосибирска заявляла о планах приобрести по договорам лизинга около 50 единиц новой уборочной техники. В то же время, по оценке прокуратуры, потребность муниципалитета в уборочной технике исчисляется сотнями единиц. В конце ноября 2022 года суд Центрального района удовлетворил иск городского прокурора Романа Сивака, обязав городское руководство приобрести 670 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о дефиците рабочих рук, задействованных на уборке и вывозе снега с улиц Новосибирска.