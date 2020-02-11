Маленькой Даше требуются деньги на парентеральное питание и расходные материалы

У четырехлетней Даши Коноваловой болезнь Гиршпрунга, синдром короткой кишки. Это редкий врожденный порок развития, когда часть кишечника не работает, пища не проходит и не усваивается.

— У Даши с рождения болезнь Гиршпрунга. За четыре года дочке сделали 15 операций на кишечнике, весь толстый кишечник удален. Поэтому Дашу приходится кормить внутривенным питанием, — рассказывает мама Даши Мария Коновалова.

По ее словам, в больнице питание выдавали бесплатно, а когда Даша вернулись домой, питание для нее было куплено на собранные Русфондом средства.

— Спасибо всем, кто помогал! — благодарит Мария. — Даша стала набирать вес, лучше себя чувствовать, начала даже заниматься танцами. Мы вместе с врачами надеялись, что дочка сможет перейти на обычную пищу. Но этого не произошло, и в середине декабря Дашу вновь госпитализировали с приступом.

Сейчас малышка находится в больнице и для того, чтобы ее выписали домой, семье необходимо купить питание и все необходимое для его введения.

— У Даши синдром короткой кишки. В связи с необходимостью длительного парентерального питания в домашних условиях по жизненным показаниям ребенок нуждается в препаратах для парентерального питания и специализированном оборудовании для его введения, — отметил хирург Детской городской клинической больницы №1 (Новосибирск) Максим Климович.

По данным Русфонда стоимость внутривенного питания на полгода и расходных материалов для его введения составляет — 839 373 рубля. У мамы девочки нет таких средств, и она просит о помощи.

— Чтобы Дашу выписали домой, мы должны купить питание и все необходимое для его введения сами. Средств на такую покупку у меня нет, воспитываю одна двоих детей. Прошу, помогите! — говорит Мария.

Помочь Даше можно по ссылке.

Фото из семейного архива