В АО «РЭС» подвели итоги техприсоединения к электрическим сетям за 2019 год

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей, энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Новосибирской области, в т.ч. учреждений здравоохранения, образования, предприятий агропромышленного комплекса и т.д. Например, в 2019 году в АО «РЭС» были поданы заявки или заключены договоры на технологическое присоединение по следующим объектам:

Также Обществом заключен ряд договоров на подключение к электросетям объектов социальной инфраструктуры и жилищного строительства.

В целом, по итогам 2019 года энергетикам удалось достичь ряда показателей, способствующих повышению доступности и удобства получения услуги подключения к электросетям, в т.ч.:

число открытых для технологического присоединения центров питания 110 (35) кВ выросло на 89 шт.;

резерв свободной мощности увеличился на 89% (с 352 до 664 МВт);

средний срок подготовки договоров сократился примерно на треть;

доля электронных заявок увеличилась более чем в 5 раз.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что деятельность АО «РЭС» по технологическому присоединению к электрическим сетям способствует развитию экономики и промышленности области, вносит существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании