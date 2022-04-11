Маленькой девочке с тяжелым поражением ЦНС требуется лечение

Лида родилась раньше срока, была в тяжелейшем состоянии, перенесла кровоизлияние в мозг.

— А через полгода новая беда: начались приступы эпилепсии, и произошел откат в развитии. Назначенные лекарства помогли купировать судороги, Лида заново училась улыбаться и гулить. А в девять месяцев у нее обнаружили прогрессирующую гидроцефалию (водянку мозга), провели шунтирование для отвода лишней жидкости из головы. Мы начали лечение в новосибирском Центре семейной медицины, которое тогда оплатили сами, и в очередной раз наша девочка начала восстанавливаться. Вскоре появились заметные результаты: Лида стала подвижнее, пытается самостоятельно ползать, рассказывает мама Лиды Софья Экштелис.

Реабилитацию нужно продолжить.

По словам Оксаны Тасенковой, невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск), у Лиды с рождения поражение центральной нервной системы, задержка физического развития. Девочка нуждается в восстановительном лечении. Требуется коррекция тонуса мышц и их укрепление, нужно активизировать развитие координации, равновесия, мелкой моторики и речи, увеличить объем движений.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 338 926 рублей. Семья Лиды не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам без вашей помощи не справиться: много средств уходит на противосудорожные препараты, оплату массажа, бассейна. Лида – жизнерадостная и любознательная девочка, врачи говорят, что у нее хорошие шансы. Помогите нам, пожалуйста! — просит Софья.

Помочь Лиде можно по ссылке.