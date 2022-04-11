Самый выгодный период отпуска на майские праздники

В этом году отпуск на майские праздники выгодно брать со 2 по 8 мая, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В документе поясняется, что 2, 3, 7 и 8 мая являются выходными неоплачиваемыми днями, однако, если включить их в отпуск, то они будут оплачены по среднему заработку. Таким образом за май работник получит больше денег, чем если бы работал по общему графику, отмечают эксперты.

— В другие майские дни оплата отпуска будет зависеть от графика работы, системы оплаты труда и других факторов. Он обратил внимание на то, что если отпуск включает нерабочие праздничные дни (1 или 9 мая), то они не идут в его счет и отпуск должен быть продлен или перенесен на другое время, — предупредил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Эксперт также напомнил, что в этом году в мае нерабочими являются дни с 1 по 3 мая, а также с 7 по 9 мая.