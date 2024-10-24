Маленькой Уле с диагнозом несовершенный остеогенез требуется курсовое лечение

Уля Должикова родилась чуть раньше срока, отставала в росте и весе. В четыре месяца у нее случился перелом обоих бедер. Врачи не придали этому особого значения, лечили вытяжением. А в год, когда девочка начала вставать, снова случился перелом бедра. Тогда и заподозрили тяжелую патологию костной ткани.

— Генетический анализ подтвердил, что у дочки врожденное заболевание – очень хрупкие кости. Нам удалось попасть на лечение в московскую клинику, где помогают таким детям. Уля проходит терапию, которая увеличивает плотность костей, и специальную физическую реабилитацию. В той же клинике в прошлом году дочке провели операцию: после очередного перелома пришлось устанавливать в левое бедро телескопический штифт. Дочь полностью восстановилась и начала хорошо ходить, без хромоты, — рассказывает мама Ули Евгения Должикова.

По словам врачей, у девочки редкая форма несовершенного остеогенеза.

— Благодаря нескольким курсам терапии препаратами, укрепляющими кости, и физической реабилитации плотность костей остается в норме. Чтобы сохранить результаты и снизить вероятность переломов в дальнейшем, Уле необходимо продолжить лечение и реабилитацию под наблюдением команды специалистов, — говорит Татьяна Хасянова, педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 550 638 рублей. Семья Ули не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас нет возможности все это оплатить: доходы семьи скромные, воспитываем двух дочерей. Помогите, пожалуйста! — просит Евгения.

Помочь Уле можно по ссылке.