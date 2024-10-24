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На прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла

  • 24/10/2024, 12:15
Автор: Юлия Данилова
На прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла
На рынке активизировались производители спредов, которые замещают на полках натуральный продукт

Средняя цена, по которой переработчики сегодня покупают молоко у аграриев, с учетом НДС составляет в Новосибирской области около 50 рублей за литр. Без НДС, по данным Минсельхоза Новосибирской области, закупочная цена на 4 октября составляла в среднем 38,55 рубля за литр (год назад – 29,97 рубля). Это очень существенная динамика: за последние пару месяцев цена выросла на 10-20%, пояснил Infopro54 председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко.

Он подчеркнул, что многие переработчики сейчас отказываются продавать масло по ценам, которые устанавливают ритейлеры. Однако недостатка продукта на прилавках не ощущается.

– Тренд, о котором мы с вами говорили в сентябре, сохраняется, так как ничего не изменилось, – поясняет эксперт. – Масло на полках ритейлеров есть, но оно какого качества ― вопрос. «Меркурий», к сожалению, не позволяет отследить состав продукта, он только подтверждает, что продукт изготовлен на конкретном предприятии. По нашим наблюдениям, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов – спредов, которые замещают на полках натуральный продукт.

Как заявил собеседник редакции, сегодня качество продукции могут гарантировать только компании, сами производящие сырье – сырое молоко и сами его перерабатывающие в конечный продукт. В регионе только один крупный производитель масла и сухого молока (АО «Маслокомбинат Чановский»), а также несколько небольших с объемом переработки до 30-50 тысяч тонн сырья в сутки. Среди них АО «Агрофирма «Лебедевская», ЗАО племзавод «Ирмень» и т.д. Для новосибирского рынка это немного.

– Даже логистически продукция местных производителей сегодня дешевле, так как у них меньше транспортное плечо и им нет смысла закупать ингредиенты для удешевления продукции, – поясняет эксперт.

Намного меньше доверия, по его словам, сегодня к тем компаниям, которые занимаются перефасовкой продукта, так как здесь сложнее проследить источник происхождения масла. Кроме того, такие компании для удешевления продукта нередко добавляют в него растительные и животные жиры.

– Сегодня натуральное сливочное масло 82,5% на полках магазинов должно стоить 1200-1400 рублей. Думаю, что если ритейлеры будут держать цены на сегодняшнем уровне, то производители натурального масла предпочтут отказаться от его поставок в сети, – комментирует Игорь Елисеенко. – Их место на полках будут занимать производители аналогов, и за счет этого дефицита не будет.

Мимикрия под натуральный продукт, по его словам, также наблюдается на сегменте сыров, молока, кисломолочной продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что на полках постепенно сокращается ассортимент масла от местных производителей. А большинство из тех, чья продукция по-прежнему в продаже, уменьшили пачки. Новым необъявленным стандартом становятся пачки масла весом 150 г.

По данным Новосибирскстата, на 21 октября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1108 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей, то есть за 10 месяцев масло подорожало на 240 рублей.

Между тем, в июле и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов сообщал, что, по данным ведомства, регион в настоящее время с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом.   Он подчеркивал, что в 2023 году новосибирские предприятия произвели 8,5 тонны этого продукта.

Ранее редакция сообщала о том, что готовая еда в Новосибирске может подорожать

Фото freepik, автор: bublikhaus.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цены на масло Спред производители масла


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