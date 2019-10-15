Маленькой Ульяне нужны деньги на вертикализатор

У трехлетней Ульяны задержка психомоторного развития, детский церебральный паралич. Впервые родители заметили задержку развития у девочки в трехмесячном возрасте – она слабо удерживала голову.

— Стали выполнять все рекомендации невролога: массаж, физиопроцедуры, лекарства. Но результатов никаких это не давало, задержка становилась все ощутимей. Ульяна не ползает, не сидит, не стоит на ножках, говорит только гласные звуки, ничего не может делать руками, — рассказывает мама Ульяны Алина Ходорцова.

По ее словам, Ульяна постоянно лечится в реабилитационных центрах, но девочке нужны занятия и в домашних условиях – вертикализация с помощью технических средств реабилитации. Из-за нарушения развития тазобедренного сустава и слабой спины врачи рекомендовали специальный вертикализатор с разведением ног.

— Ульяна нуждается в занятиях с помощью вертикализатора. Устройство поможет ей научиться стоять, поэтапно повышая нагрузки на ноги. Мы рассчитываем на положительную динамику в развитии девочки, улучшение качества ее жизни, — говорит педиатр центра Новых медицинских технологий (Новосибирск) Нэлли Зорина.

По данным Русфонда стоимость такого вертикализатора составляет 207 802 рубля. У родителей Ульяны нет возможности собрать такие деньги и они просят о помощи.

— Такую модель государство не оплачивает. А нам он не по карману. Наши финансы истощены из-за оплаты обследований, лекарств и реабилитации дочери, в семье работает только муж. Помогите нам, пожалуйста! — просит Алина.

Помочь Ульяне можно по ссылке.

Фото из архива семьи