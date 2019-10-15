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Объявлен очередной тендер на строительство дороги к Ледовой арене от пляжа «Наутилус»

На этот раз цена контракта составляет 393,7 млн рублей.
  • 15/10/2019, 17:59
construction

Минстрой Новосибирской области объявил повторный тендер на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска. Информация о нем размещена на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта — 393,7 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области

Дата окончания выполнения работ на объекте — 10 октября 2020 года. Итоги тендера планируется подвести 22 октября.

Напомним, первые торги на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста были объявлены в июле текущего года. Начальная цена контракта составляла 164 млн рублей. Победитель должен был сдать объект до 1 ноября 2019 года. Согласно протоколу аукциона, на него не было подано ни одной заявки.

Фото: pixabay.com, автор- suwichan

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