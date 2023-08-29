Маленькому Леве с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Леву мама взяла из дома малютки, ему тогда было два месяца. А в его четыре месяца она начала замечать, что мальчик отстает в развитии: поздно начал держать голову и переворачиваться.

— Я делала все возможное, не жалея ни средств, ни сил, ни времени. Лева проходил курсы восстановления в разных новосибирских реабилитационных центрах, обследование и лечение в московской клинике. Мой малыш научился переворачиваться, ползать, он сидит и встает, может даже сделать несколько шагов, когда я держу его за руки. Лева стал брать игрушки, все понимает и начинает произносить первые слова! — рассказывает мама Левы Ольга Аманова.

Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, задержку психомоторного и речевого развития.

— Мальчик нуждается в восстановительном лечении. Цель реабилитации – развитие мелкой моторики и речи, коррекция мышечного тонуса, стимуляция моторных навыков, улучшение координации движений и равновесия, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 713 рублей. Семья Левы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для того чтобы он научился ходить и говорить, нужно продолжить восстановительное лечение. Но оно дорогое, мне его оплату уже не осилить. Прошу у вас помощи! — просит Ольга.

Помочь Леве можно по ссылке.