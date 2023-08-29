В Новосибирске продается металл для ядерной бомбы

В Новосибирске местный житель Максим разместил объявление о продаже самого дорогого металла в мире — Калифорния-252. Он просит за него 2,9 млрд рублей. Такое объявление появилось на одном из интернет-ресурсов.

На фотографии видны две колбы с металлической стружкой внутри.

Калифорний-252 является источником высокоэнергетических альфа-частиц, которые используются для борьбы с онкологией. Эти частицы могут быть точно направлены на опухоль, минуя здоровые ткани, что делает лечение более эффективным и менее вредным для организма. Также данный метал используют для изготовления ядерных бомб.

Ранее Максим продавал 80 различных вещей. Это обычные бытовые мелочи — от люстры до одежды. В такой набор товаров никак не вписывается столь редкий металл. На вопросы от покупателей Максим не отвечает. Договориться о сделке с данным продавцом весьма затруднительно.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка продает фото котят за 7 миллионов рублей.