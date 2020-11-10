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Маркетплейс — царь-формат 2020-го

  • 10/11/2020, 10:32
Автор: Игорь Смольников
shopping
К концу года ожидается еще один рывок в развитии e-commerce. Побудительных факторов в этот раз будет два — вторая ковид-волна и подарочный бум декабря.

Развитие онлайновой торговли выглядит как динамичный, но довольно «рваный» процесс, поскольку идет скачками. При этом сами участники рынка не устают повторять, что изнутри-то картина развития написана не резкими мазками, а тонко-переливчатым градиентом. Мол, с 2018-го все было неспешно-поступательно, кропотливо. И только в драматичном 2020-м пошло вскачь. Как бы это странно ни звучало, так оно и есть: тренд неспешно вызревал, а потом пустился в бурный рост.

Очередного скачка ждут в ноябре-декабре. «Толчковой пружиной» опять послужит самобытный медико-социальный фактор 2020-го. К тому же поможет и вторая «пружина» Не драматичная, не форс-мажорная, а вполне сезонно предсказуема — предновогодний шопинг-ажиотаж. Ноябрьско-декабрьская покупательская активность — реалия, не покоряющаяся даже долгой рецессии. Опыт прошлых лет тому доказательство, предновогодний шопинг-бум будет обязательно, пока хоть в каком-то виде вообще сохраняется ритейл.

Ну вот, опять началось!

Классический офлайновый ритейл опять получит изоляционную травму. Это с усталым спокойствием признают все участники рынка, расходясь лишь в деталях — повторит механика этой травмы злоключения весны-лета или станет сюжетом с вариациями.

— Продажи снизились по всему рынку, — констатирует генеральный директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Падение по fashion-рынку идет от 25 до 50% (в зависимости от товарно-ценовой типологии). Да, нет запрета на работу магазинов. Но работает эмоциональный фактор, коллективное эмоциональное поле. А оно именно изоляционистское.

По наблюдениям Антона Титова, эта эмоция сменила тот ажиотаж, что наблюдался летом после снятия ограничений: тогда засидевшиеся на карантине люди испытывали некую «светскую ажитацию» — быстро заполнили моллы и заведения общепита, парки и прочие зоны променада. Спад пандемийной статистики вызвал эйфорию: «Все прошло! Ну… почти». А коллективная эмоция периода второй волны совсем другая: «Это, кажется, всерьез. Это, кажется, надолго». И модель повседневности, соответственно, другая.

— Люди стали меньше перемещаться по городу, потому и трафик тоже меньше, — говорит Антон Титов. — В октябре-ноябре мы видим ощутимое снижение трафика.

При этом он отмечает, что переформатирование своего розничного направление позволило «Обуви России» лучше защитить себя от превратностей 2020-го, нежели обычным fashion-операторам.

— Сейчас мы себя чувствуем лучше, чем классический ритейл, — констатирует он. — Процесс онлайновой трансформации бизнеса мы запустили в 2018 году, сейчас он просто ускорился. В конце 2019-го начали выходить из классического ритейла в универсальный формат — начали переводить наши магазины в формат life style store с элементами маркетплейса. Причем перемены заметны и в офлайновой сфере. Например, перейдя от классического fashion-ритейла к концепту «торговля образом жизни», мы усилили ритмику ассортиментного обновления. В fashion-секторе оно залповое — по сезонным коллекциям, четыре раза в год. А у нас теперь практически ежедневное. Во-вторых, сейчас 80% магазинов работают в стрит-формате. Стали их переводить из больших ТРЦ в районные ТЦ и стрит-формат. В-третьих, до внедрения новой модели мы работали с достаточно дорогим товаром. Средняя цена зимней обуви у нас составляла 10-12 тысяч рублей (за женские сапоги), пуховик — это 12-15 тысяч рублей. То есть достаточно дорогие позиции для масс-маркета. С категорией товаров 500-1500 рублей мы до того никогда не работали. И по модели маркетплейса у нас стали появляться товары из этой категории. Если брать сегмент посуды (это 1500-2000 рублей), то для наших потребителей это значительно ниже того среднего чека, который прежде был в магазине. И мы увидели спонтанный спрос. Конечно, помогала в этом и качественная презентация от персонала магазинов.

Я не соперник, я партнер!

Антон Титов подчеркивает, что маркетплейс «Обуви России» — это не попытка подвинуть таких гигантов e-commerce, как Wildberries или Ozon, а бесконфликтное сосуществование с ними. В роли ситуативного партнера с собственными и неконфронтационными целями. По сути, новая ипостась этой розницы — интегративный формат. Формат, где граница между онлайном и офлайном проницаемая и нежесткая.

— Так, у нас есть востребованный сервис, который я бы как раз назвала именно «межграничным», — поясняет Наталья Паули, заместитель директора ГК «Обувь России» по связям с общественностью. ­ — Ибо он на стыке онлайна и традиционной торговли. Это так называемые продажи с экрана. В магазине стоит монитор-терминал, на нем можно просмотреть электронный каталог товаров, выбрать и заказать. Это такой элемент электронного мерчендайзинга, страхующий офлайновую торговлю. Например, некоторых позиций или артикулов сегодня может не быть в конкретном магазине. А в интернет-магазине они есть ВСЕГДА. И терминал — форма контакта с таким товаром. Во-вторых, не все товары можно подать в магазинной выкладке. Некоторые могут визуально диссонировать, другие слишком громоздки для магазина. Велосипеды, например. «А натюрэль» мы их выставлять в торговых залах вообще не беремся — во многих магазинах площади не позволяют сделать репрезентативную выкладку велосипедов. И даже один загромоздит пространство. А терминал все эти проблемы снимает. Кстати, велосипедная тема в этом году вообще хорошо выстрелила. Доминирующий наш покупатель — это семейные женщины от 30 лет. И они весьма активно покупали у нас велосипеды детско-подростковых категорий. Дети-то этим летом почти не покидали городов, досуг был в основном дворовым, почти как в советском детстве. В таком контексте желание иметь велик возникает у многих детей. И мамы это желание осуществляли, потому что видели возможность. Там, где ее вроде бы и не ждали. В итоге велосипеды дали у нас довольно зримый рывок продаж. Хотя, казалось бы, формально непрофильный товар. Но поскольку мы идем от концепта fashion store к концепту life style store, в появлении велосипедов тоже есть своя логика. За время со старта велосипедной темы только в новосибирских магазинах мы продали 250 велосипедов. Для сети без спортивной специализации это внушительный показатель. Пригодилась, кстати, близость завода ООО «Сибвелз» — он в том же Бердске, где у нас и наше титульное — обувное — производство.

По наблюдениям Натальи Паули, ковид-фактор не только подогрел онлайн-торговлю как таковую, но и обусловил тематический бум в некоторых товарных группах. Изменился образ жизни, а вместе с ним изменились и потребительские приоритеты.

— Выросли продажи товаров для дома, кухонной посуды, — резюмирует Наталья. — Причем они именно в онлайне зримо приросли. Сработал, видимо, и фактор вынужденного домоседства. Словом, локдаун оказался для потребительского рынка не только слепой травмирующей силой, но и стресс-стимулятором для онлайн-процессинга. Да, он жесткий побудитель. Так ведь стрессовые стимуляторы — они все по умолчанию жесткие, мягкой стресс-стимуляции в принципе не бывает!

Педагогика сухого плавания

По мнению Антона Титова, отсутствие ситуативного противопоставления традиционной и онлайновой торговли, их интеграция — все это работает как фактор «мягкой силы» в адрес так называемых «нецифровых» поколений — приучает к их электронному шопингу исподволь, между делом и без обидного самоощущения отставания от прогресса. Они быстро догоняют молодежь, даже не замечая, что бегут.

— Мы намерено соединили онлайновый и офлайновый маркетплейс, — поясняет Антон Титов. — Товар физически находится на полках. В онлайне есть такая проблема — проблема выбора. Физического контакта. Она особенно весома для людей, не принадлежащих к цифровому поколению, к миллениалам. Бесконтактный выбор вещи только по картинке, без тактильного контакта для них психологически очень сложен, дискомфортен, зачастую вовсе невозможен. Потому мы выпустили новый релиз приложения «Вестфалика», поддержав его материальным мерчендайзингом магазинов. Это фактически единая, точнее, интегрированная предметная среда. Ориентируемся на поколения, которым важен контакт с продавцом, — на женщин возрастных групп от 35 до 50+. Мы являемся партнерами девяти операторов — и «СберЛогистики», и «Почты России». Wildberries, Ozon, Гермес. Сейчас выдаем более 100 тысяч посылок в месяц. Это дает нам дополнительный трафик и доходы. Продаем на 3 млрд рублей.

Нынешний прорыв в развитии ecommerce примечателен как раз тем, что теперь преодолена давняя детская болезнь маркетплейсов — нерепрезентативность показа.

— Помните, на заре формата были такие казусы: человек заказывает большую сумку, а она оказывается детско-кукольного размера, — говорит Александра Темирова, директор и проект-менеджер сети магазинов Fashion Shop (работает в партнерстве с Wildberries).Или тон и текстура у вещи драматически не совпадает с ее онлайн-воплощением — то, что на картинке казалось благородно матовым, наяву выжигает глаза кислотным цветом и полимерным блеском. Сейчас же режим показа на серьезных маркетплейсах отточен если не до полной осязаемости, до уж точно до уровня магазинной витрины. То есть выбираемую вещь ты можешь осмыслить во всех деталях: размеры, материал, разные ракурсы. Это фактически как витринный показ, просто вместо витринного стекла между тобой и вещью монитор. Вещи, которым не нужна или не принципиальна примерка — аксессуары, сумки, ремни, головные уборы из трикотажа — продаются в онлайн-режиме особенно хорошо. И их, к слову, часто покупают именно группами, «корзинами» — в случае с некрупными вещами вступает в действие естественный покупательский рефлекс «и это, пожалуй, я тоже возьму».

Совмещение виртуального взаимодействия при сохранении ободряющего взаимодействия с живым специалистом как опционного варианта — прием, который используется и компанией «Сберлогистика» при внедрении системы постаматов. Казалось бы, постамат — самое наглядное из предметных олицетворений e-commerce после компьютера и смартфона. Но и тут понадобилась (и пригодилась) «интегрирующая гуманизация».

Компания «Сберлогистика», появившаяся в 2019 году — это часть экосистемы Сбербанка. Сеть пунктов выдачи заказов и постаматов по стране, сосредоточенные в отделениях Сбербанка. До конца планируется создать инфраструктуру из 10500 постаматов, которые в отделениях Сбербанка будут находится в зонах «24/7».

— Наши постаматы будут работать и в режиме получателя, и в режиме отправителя, — поясняет Евгений Луконькин, директор департамента региональных продаж компании «Сберлогистика». — И поскольку онлайновая отправка посылки вызывает у некоторых людей больше эмоциональных затруднений, нежели получение, мы решили сделать этот сервис опционным. То есть вы можете положить посылку в постамат или отдать ее живому специалисту — в зависимости от того, какой способ отправки вам комфортнее.

По словам Евгения Луконькина, за форсирование этого направления компания возьмется в ближайшее время. Пока же e-com в «Сберлогистике» олицетворяет более классическая услуга «Сберкурьер».

— Сейчас у нас 82 города доставки, 82 распределительных центра, — говорит Евгений Луконькин. Свои курьеры, свои машины, свои работники склада и операторы. Это собственная инфраструктура логистики, которая будет закрывать основные областные центры, основные города. Фулфилмент — услуга, которую мы оказываем в 5 городах России. Фулфилмент — комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. Ресурс этого направления — наши крупные складские комплексы, сосредоточенные во Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове, Москве и Петербурге. Более 100 тысяч кв. м складских комплексов категории «А», где мы делаем классические услуги для интернет-магазинов. Прямые потоки от поставщика, поартикульная сортировка, формирование посылок и сервис последних миль — вручение через курьера, через постаматы или через пункт выдачи заказов. Магистраль — это единственное, что мы делаем не своими силами, а через подрядчиков. Поставили 3700 постаматов, на конец декабря 10500. Пунктов выдачи заказов должно быть 2500. Пункты выдачи и постаматы иногда будут иметь и общую локацию. Многие из e-com уже зашли к нам на обслуживание. «Сберпосылка» — один из самых растущих сервисов. С учетом партнерских служб «Сберлогистика» представлена в 465 населенных пунктах России. Весной большой объем работ лег на курьерскую доставку, поскольку предсказуемо «зависли» постаматы в ТЦ, закрытых на карантин. Сейчас пункты постаматов опять растут. Но с уходом в запретительные меры снова может расти «курьерка».

В Новосибирске на данный момент есть один пункт с фирменным постаматом «Сберлогистики» — в отделении Сбербанка на станции метро «Березовая роща». По словам Евгения Луконькина, расширение постаматной сети в Новосибирске планируется, ибо наш город — один их флагманов e-commerce. Но конкретика его темпов будет определятся эпидемической ситуацией — если вновь не закроются обычные для постаматов места размещения. Но, как бы то ни было, и он, и все прочие операторы e-com’а держат в уме еще и специфический фактор — предновогодний подарочный бум. Он подогреет финальную статистику 2020-го. Никакой рождественской магии. Чистой воды экономика и социопсихология!

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalArtist

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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