Доставка экспортных посылок. Бесплатно

До 30 ноября 2020 года Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта, сообщила пресс-служба компании. С марта по май 2020 года из-за остановки гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая, уточняют в компании.

Всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, Почта России дает промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получают промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если за тот период пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Предложение действует до 30 ноября 2020 года включительно и распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении «Почта России» и ввести трек-номер посылки, соответствующей условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если все верно, промокод активируется автоматически.

Фото предоставлено Почтой России