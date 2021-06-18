Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Всего в двух часах от Новосибирска находится Маслянинский район. Это совершенно уникальное место, которое подходит для разных видов отдыха. Здесь можно погрузиться в атмосферу Древней Руси, побывать на самой высокой точке Новосибирской области, пройти туристическими тропами пешком или на лошадях, а также активно провести время — зимой на прокатиться на снегоходах, горных лыжах и сноубордах, летом — на горных велосипедах, квадроциклах, сплавиться на лодках и катамаранах по реке Бердь.

Как добраться?

Из Новосибирска в Маслянино можно доехать на машине или на автобусе, прямого железнодорожного сообщения с поселком нет. Ближайшая станция — в 54 км, в Черепаново. Из Новосибирска до Черепаново можно доехать на электричке, которая отправляется от станции Новосибирск-Главный через каждые 2 часа. Оттуда до Маслянино вы может доехать либо на автобусе, либо на местном такси. С новосибирского автовокзала также идет прямой автобус до Маслянино.

Самый оптимальный вариант — это машина. Если вы едете с семьей, то сможете останавливаться по пути в интересных местах и любоваться красотами Новосибирской области.

Когда лучше всего посещать Маслянино?

В Маслянинский район можно приезжать в течение всего года, там есть горнолыжный курорт, базы отдыха и гостевые дома, где можно отдыхать как зимой, так и летом. Местная природа никого не оставит равнодушным.

Где лучше всего жить туристу?

Для тех, кто не готов расставаться с комфортом даже во время отдыха на природе, рекомендуем гостевые домики: удобная кухня, уютные комнаты, парковка и персональный мангал. Сюда стоит приехать, чтобы полакомиться натуральными продуктами: молоком и мясом, грибами и ягодами, натуральным маслянинским медом. Отдых получится очень вкусным и полезным для здоровья.

В поселке на сегодняшний день работают 5 объектов индустрии гостеприимства (гостиница, базы отдыха, хостел), полным ходом идет строительство еще нескольких новых. Например, гостинца «Колибри», хостел и пансионат находятся непосредственно в самом рабочем поселке. Если вы предпочитаете комфортный отдых на природе, то можно поселиться на базах отдыха «Стреленка» и «Гора Удачи», снять номер или отдельный домик в гостевых домах «Кинтереп» или «Хуторок».

Обычно туристу при заселении предлагается много развлекательных услуг: сплавы, рыбалка, посещение экскурсий, прокат инвентаря и т.д.

На чем удобнее перемещаться?

Передвигаться можно на такси, здесь развит сервис такси «Максим», а также местные службы «777», «Драйв», «Маслянинское такси», «У горы». Также в поселке имеется общественный транспорт.

Но самым оптимальным вариантом является машина: местные достопримечательности находятся довольно далеко друг от друга.

Какие достопримечательности нужно посетить в первую очередь?

Маслянинский район очень самобытен, погрузиться в традиционную русскую культуру может каждый турист. Пышные вкусные пирожки, как у бабушки в деревне, русская банька и натуральные свежие овощи — все это можно совместить с отдыхом на природе.

Вы можете съездить на эко-экскурсию на животноводческий комплекс холдинга «Эко-Нива»: посмотреть на доильный процесс, погладить и покормить маленьких телят, попробовать свежую молочную продукцию.

Тем, кто предпочитает культурный досуг, наверняка будет интересно посетить Маслянинский историко- краеведческий музей, где представлены археологические находки.

Изюминкой Маслянинского района, которая традиционно привлекает гостей, считается село Егорьевское, где на протяжении уже 200 лет добывают золото.

Посетить прииски может каждый: спуститься под землю, побывать в местной штольне, увидеть, как еще в царское время добывали золото и попытаться самостоятельно его «намыть». На территории села находится «Изба старателя», где рассказывается об истории ремесла.

Внутреннее убранство избы и хозяйственных построек соответствует крестьянскому быту царской России.

Любители активного отдыха могут посетить спортивно-развлекательный парк для детей и молодежи. Он включает в себя множество интересных мест: фотозоны, где вы можете сделать необычные фотографии для инстаграма, которые наберут тысячи лайков, спортивная площадка, где можно позаниматься спортом, и смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Маслянино.

В физкультурно-оздоровительном комплексе есть пункт проката спортивного и туристического инвентаря.

Летом вы можете принять участие в сплаве по реке Бердь. И это будет настоящее приключение! В Маслянинском районе удивительно красивые места, дивная природа, которую невозможно не полюбить. Река Бердь — жемчужина Салаирского кряжа.

Она причудливо извивается между горными массивами, покрытыми то пихтово-осиновыми высокотравными лесами, то осиново-березовыми рощами. А, вырвавшись на равнину, река попадает в сосновые ленточные боры.

Зимой вы может посетить горнолыжный комплекс «Юрманка». Он расположен на территории одного из красивейших мест Новосибирской области — Салаирского кряжа. Особую привлекательность имеет этот район в зимнее время: чистый горный воздух и уединение с природой позволяют отдохнуть от городской суеты, а для любителей спорта и туризма — получить заряд бодрости и с пользой для здоровья провести время.

Базовый элемент комплекса — гора «Глухариная» (388,3 м над уровнем моря), это одна из самых высоких точек Новосибирской области.

Работают подъемники: бугельный, безопорный учебный и парнокресельная канатная дорога.

Где пообедать?

В Маслянино пока всего три кафе, где можно позавтракать, пообедать или поужинать, но везде кормят очень вкусно и сытно. Кафе «Эко-Нива» — это семейное кафе, куда можно прийти с ребенком: тут есть и детское меню, и игровая комната. Заведение находится на территории спортивно-оздоровительного парка. Благодаря панорамным окнам родители могут спокойно наблюдать за детьми пока они катаются или играют в экстрим-парке. Кафе «Панорама» расположено в центре рабочего поселка и предлагает гостям быстрые и недорогие обеды. В меню есть блюда русской кухни и выпечка собственного производства. В ресторане «Провинция» можно не только пообедать, но и весело отдохнуть ночью: здесь разнообразное меню, тематические вечера, караоке, дискотека и бильярд.

Также в Маслянино находятся кафе «Белые Розы», суши-бар «Для тех, кто в теме», кафе в районном доме культуры, мини-кофейня «Кофе Прайд», с понедельника по пятницу открыты две столовые Маслянинского РАЙПО и небольшое кафе «Восточная кухня». Во многих магазинах можно купить свежеприготовленное мясо на гриле.

Одно из самых вкусных блюд, которое стоит по пробовать в поселке, — это котлеты по-маслянински: у них невероятный вкус и запах, устоять невозможно.

Что лучше всего создает атмосферу уюта в доме? Конечно же, домашняя выпечка! Без нее не бывает настоящих посиделок. Мастерицы Маслянинского района пекут восхитительные булочки с повидлом, очень похожие на те, что мы ели в детстве. Воздушное тесто, а сверху сахарная пудра.

Необычный и запоминающийся вкус у копченой дичи, добытой умельцами Маслянинского района: она подается с молодой картошечкой, обжаренной на масле. Вы испытаете настоящее гастрономическое удовольствие, попробовав местную кухню.

Что привезти в подарок?

Сувениры с символикой Маслянинского района вы можете приобрести в лавке Молодежного центра. В магазине «Лакомка» продаются мягкие и большие пряники, а в магазине «ФотоМир», который находится в Маслянинском Доме Культуры, — магниты.

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