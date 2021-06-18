Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Всего в двух часах от Новосибирска находится Маслянинский район. Это совершенно уникальное место, которое подходит для разных видов отдыха. Здесь можно погрузиться в атмосферу Древней Руси, побывать на самой высокой точке Новосибирской области, пройти туристическими тропами пешком или на лошадях, а также активно провести время — зимой на прокатиться на снегоходах, горных лыжах и сноубордах, летом — на горных велосипедах, квадроциклах, сплавиться на лодках и катамаранах по реке Бердь.
Из Новосибирска в Маслянино можно доехать на машине или на автобусе, прямого железнодорожного сообщения с поселком нет. Ближайшая станция — в 54 км, в Черепаново. Из Новосибирска до Черепаново можно доехать на электричке, которая отправляется от станции Новосибирск-Главный через каждые 2 часа. Оттуда до Маслянино вы может доехать либо на автобусе, либо на местном такси. С новосибирского автовокзала также идет прямой автобус до Маслянино.
Самый оптимальный вариант — это машина. Если вы едете с семьей, то сможете останавливаться по пути в интересных местах и любоваться красотами Новосибирской области.
В Маслянинский район можно приезжать в течение всего года, там есть горнолыжный курорт, базы отдыха и гостевые дома, где можно отдыхать как зимой, так и летом. Местная природа никого не оставит равнодушным.
Для тех, кто не готов расставаться с комфортом даже во время отдыха на природе, рекомендуем гостевые домики: удобная кухня, уютные комнаты, парковка и персональный мангал. Сюда стоит приехать, чтобы полакомиться натуральными продуктами: молоком и мясом, грибами и ягодами, натуральным маслянинским медом. Отдых получится очень вкусным и полезным для здоровья.
В поселке на сегодняшний день работают 5 объектов индустрии гостеприимства (гостиница, базы отдыха, хостел), полным ходом идет строительство еще нескольких новых. Например, гостинца «Колибри», хостел и пансионат находятся непосредственно в самом рабочем поселке. Если вы предпочитаете комфортный отдых на природе, то можно поселиться на базах отдыха «Стреленка» и «Гора Удачи», снять номер или отдельный домик в гостевых домах «Кинтереп» или «Хуторок».
Обычно туристу при заселении предлагается много развлекательных услуг: сплавы, рыбалка, посещение экскурсий, прокат инвентаря и т.д.
Передвигаться можно на такси, здесь развит сервис такси «Максим», а также местные службы «777», «Драйв», «Маслянинское такси», «У горы». Также в поселке имеется общественный транспорт.
Но самым оптимальным вариантом является машина: местные достопримечательности находятся довольно далеко друг от друга.
Маслянинский район очень самобытен, погрузиться в традиционную русскую культуру может каждый турист. Пышные вкусные пирожки, как у бабушки в деревне, русская банька и натуральные свежие овощи — все это можно совместить с отдыхом на природе.
Вы можете съездить на эко-экскурсию на животноводческий комплекс холдинга «Эко-Нива»: посмотреть на доильный процесс, погладить и покормить маленьких телят, попробовать свежую молочную продукцию.
Тем, кто предпочитает культурный досуг, наверняка будет интересно посетить Маслянинский историко- краеведческий музей, где представлены археологические находки.
Изюминкой Маслянинского района, которая традиционно привлекает гостей, считается село Егорьевское, где на протяжении уже 200 лет добывают золото.
Посетить прииски может каждый: спуститься под землю, побывать в местной штольне, увидеть, как еще в царское время добывали золото и попытаться самостоятельно его «намыть». На территории села находится «Изба старателя», где рассказывается об истории ремесла.
Внутреннее убранство избы и хозяйственных построек соответствует крестьянскому быту царской России.
Любители активного отдыха могут посетить спортивно-развлекательный парк для детей и молодежи. Он включает в себя множество интересных мест: фотозоны, где вы можете сделать необычные фотографии для инстаграма, которые наберут тысячи лайков, спортивная площадка, где можно позаниматься спортом, и смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Маслянино.
В физкультурно-оздоровительном комплексе есть пункт проката спортивного и туристического инвентаря.
Летом вы можете принять участие в сплаве по реке Бердь. И это будет настоящее приключение! В Маслянинском районе удивительно красивые места, дивная природа, которую невозможно не полюбить. Река Бердь — жемчужина Салаирского кряжа.
Она причудливо извивается между горными массивами, покрытыми то пихтово-осиновыми высокотравными лесами, то осиново-березовыми рощами. А, вырвавшись на равнину, река попадает в сосновые ленточные боры.
Зимой вы может посетить горнолыжный комплекс «Юрманка». Он расположен на территории одного из красивейших мест Новосибирской области — Салаирского кряжа. Особую привлекательность имеет этот район в зимнее время: чистый горный воздух и уединение с природой позволяют отдохнуть от городской суеты, а для любителей спорта и туризма — получить заряд бодрости и с пользой для здоровья провести время.
Базовый элемент комплекса — гора «Глухариная» (388,3 м над уровнем моря), это одна из самых высоких точек Новосибирской области.
Работают подъемники: бугельный, безопорный учебный и парнокресельная канатная дорога.
В Маслянино пока всего три кафе, где можно позавтракать, пообедать или поужинать, но везде кормят очень вкусно и сытно. Кафе «Эко-Нива» — это семейное кафе, куда можно прийти с ребенком: тут есть и детское меню, и игровая комната. Заведение находится на территории спортивно-оздоровительного парка. Благодаря панорамным окнам родители могут спокойно наблюдать за детьми пока они катаются или играют в экстрим-парке. Кафе «Панорама» расположено в центре рабочего поселка и предлагает гостям быстрые и недорогие обеды. В меню есть блюда русской кухни и выпечка собственного производства. В ресторане «Провинция» можно не только пообедать, но и весело отдохнуть ночью: здесь разнообразное меню, тематические вечера, караоке, дискотека и бильярд.
Также в Маслянино находятся кафе «Белые Розы», суши-бар «Для тех, кто в теме», кафе в районном доме культуры, мини-кофейня «Кофе Прайд», с понедельника по пятницу открыты две столовые Маслянинского РАЙПО и небольшое кафе «Восточная кухня». Во многих магазинах можно купить свежеприготовленное мясо на гриле.
Одно из самых вкусных блюд, которое стоит по пробовать в поселке, — это котлеты по-маслянински: у них невероятный вкус и запах, устоять невозможно.
Что лучше всего создает атмосферу уюта в доме? Конечно же, домашняя выпечка! Без нее не бывает настоящих посиделок. Мастерицы Маслянинского района пекут восхитительные булочки с повидлом, очень похожие на те, что мы ели в детстве. Воздушное тесто, а сверху сахарная пудра.
Необычный и запоминающийся вкус у копченой дичи, добытой умельцами Маслянинского района: она подается с молодой картошечкой, обжаренной на масле. Вы испытаете настоящее гастрономическое удовольствие, попробовав местную кухню.
Сувениры с символикой Маслянинского района вы можете приобрести в лавке Молодежного центра. В магазине «Лакомка» продаются мягкие и большие пряники, а в магазине «ФотоМир», который находится в Маслянинском Доме Культуры, — магниты.
— Для городских жителей любой выезд на природу — это маленький праздник, а Маслянинский район богат природными достопримечательностями: река Суенга, Суенгинский водопад, река Бердь, Березовские скалы, Собачий камень и многое другое.
Кроме того, Маслянинский район подходит для любителей активного отдыха: походы, сплавы, скалолазание. Здесь любой найдет себе занятие по душе. Совсем недавно здесь открылся Туристско-информационный центр Маслянинского района, с помощью которого можно организовать любой вид отдыха или бесплатно узнать информацию о том, что посмотреть, где поесть и остановиться, чтобы выходные прошли «как по маслу».
ГЕОГРАФИЯ
Район расположен на юго-востоке Новосибирской области, граничит с Тогучинским, Искитимским и Черепановским районами Новосибирской области, Кемеровской областью и Алтайским краем. Находится в 64 км от железнодорожной станции Черепаново и 172 км от города Новосибирска и представляет собой массив, в котором сосредоточены большинство предприятий района.
В муниципальный район входят 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 11 сельских поселений. Административный центр — посёлок городского типа Маслянино. Климат района характеризуется оптимальным количеством или избытком влаги при недостатке тепла. Численность поселка городского типа Маслянино составляет 13 253. Самые крупные сельские поселения Мамоново — 1682, Бажинск — 1431, Пеньково — 1264, Елбань — 1231.
КЛИМАТ
Средняя температура воздуха июля + 18, января — 20,1, годовое количество осадков – 410-420 мм.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Горнолыжный комплекс «Юрманка» (5 трасс, кресельный подъемник). Ключевая точка — гора Юрманка (388 метров над уровнем моря);
Горнолыжный комплекс «Скакуша» (близ д.Кинтереп);
ДОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ
Река Бердь, по течению которой организовывается рафтинг;
Салаирский кряж;
Самая высокая точка Новосибирской области — 494 м — Пихтовый гребень — образование юрского периода;
Гора «Соколиный камень» — 227 м;
Скала «Собачий камень»;
Ансамбль скал «Бараньи лбы» на реке Кинтереп;
Мочигино болото;
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Барсуковская пещера (площадь 37,0 га) — памятник природы областного значения с самой крупной в юго-восточной части Западной Сибири зимовочной колонией летучих мышей;
Елбанские ельники (площадь 689,0 га);
Петенёвские ельники (площадь 589,0 га)
РЕСУРСЫ
На территории района имеются многочисленные месторождения и проявления цветных и редких металлов, огнеупорных и тугоплавких глин, облицовочных и строительных материалов.Запасы золота составляют 2700 кг, мрамора — 3500 тысяч м³, суглинков кирпичных — 2398 м³, известняков строительных — 2314 м³.Район располагает значительными лесными ресурсами, наличием резервных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства. Лесные площади занимают 58% всей его площади, распределение лесов на территории района неравномерное: в северной и восточной части его сосредоточено более 75 % лесного фонда. Общая площадь лесного фонда составляет 204,3 тысячи га. Имеются ресурсы пресных подземных вод.
ЭКОНОМИКА
Главными промышленными предприятиями являются: ЗАО фирма «Кирпичный завод» — производство кирпича, ООО артель старателей «Суенга» — добыча золота. Кроме того, 16 малых промышленных предприятий производят различные виды продукции: пиломатериалы, фанеру, шпон, пластиковые окна, дверные и оконные блоки, мягкую и корпусную мебель, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощные консервы, сыры, алкогольные напитки.
Сельскохозяйственным производством занимаются 18 сельскохозяйственных предприятий с различным юридическим статусом. Основная специализация: растениеводство, животноводство.