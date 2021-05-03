Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Тюмени объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 28 участников из 19 регионов страны. От Новосибирской области путевку в финал получила Екатерина Щербак из Новосибирска, сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей». Екатерина представила на конкурс проект «Папамаматур»:

— Это семейный лагерь, пространство для отдыха не от детей, а вместе с ними, где на первый план выходят истинные семейные ценности. Каждый наш тур разрабатывается и воплощается экспертами в области педагогики, психологии, здорового образа жизни, а также краеведами и просто опытными родителями, — рассказывает финалистка.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всего по втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.