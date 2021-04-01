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Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?

  • 01/04/2021, 14:40
Автор: Мария Садыкова
Почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных?
Представители туристического рынка уверены, что им не хватает живого знакомства с региональной историей и достопримечательностями.

Самая важная проблема, мешающая развитию детского туризма, — это отсутствие законодательной базы. Член совета по туризму Министерства экономического развития Новосибирской области, координатор регионального отделения проектного офиса Российского союза туриндустрии, директор туристической компании ООО «Парнас» Римма Раткевич отмечает, что в 2014 году был создан координационный совет по детскому туризму при правительстве Российской Федерации. Но до сих пор сама отрасль нормально так и не заработала. В 2021 году планируется внести изменения в ряд федеральных законов, призванные стимулировать развитие детского туризма в стране. Но у участников рынка пока нет ясного понимания, что несут в себе эти изменения. В Новосибирской области действует программа «по развитию системы воспитания школьников», которая могла бы включать в себя детский краеведческий туризм, но вся образовательная деятельность, прописанная в документе, сосредоточена в стенах учебного заведения.

Детский туризм — это часть общеобразовательного процесса. Он также решает вопросы воспитания детей, приобщая их к важным патриотическим ценностям. В поездках мы можем говорить с детьми о важных духовно-нравственных вопросах, исторических, национально-культурных традициях, — рассуждает Римма Раткевич. — Сейчас эта важная часть образования фактически выпала из системного учебного процесса. В результате, когда во всероссийских проверочных работах (ВПР, в 2021 году в младшей школе они стартуют на следующей неделе. — Ред.) задаются вопросы по краеведенью, а именно нужно называть основные памятники города, улицы, известных людей Новосибирской области, то очень редко дети дают правильный ответ на эти вопросы, потому что ребята не знают свой регион.

По мнению Раткевич, детский туризм — это социальное предпринимательство, где необходимо партнерство туристических компаний и государственных учреждений. Сейчас госучреждения плохо представляют, какую выгоду могут получить от сотрудничества с туроператорами, и воспринимают их как ненужных посредников.

Туроператор готовит детские туры исходя из образовательных программ. Пытается согласовать возможности краеведческой работы по урочным содержаниям, находит интересные варианты «живых» уроков, но даже прийти с этим в школы он не имеет права, школы закрыли свои двери для туроператоров с такими программами. Негласные запреты, которые исходят от директоров образовательных учреждений, связанные с нежеланием брать на себя ответственность, конечно, дают свои плоды. Каждый раз, когда оператор выстраивает свою программу и приглашает учителей, детей, он испытывает тревогу: а разрешат ли учителю выехать на экскурсию, — поясняет собеседник Infopro54. — На мой взгляд, пока не будет налажено взаимодействие всех участников этой части воспитательного процесса (Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономического развития), которые курируют туристическую деятельность, то говорить о нормальном развитии детского туризма как в регионе, так и во всей России не имеет никакого смысла.

Между тем у самих детей интерес к этому направлению образования растет. Особенно популярны краеведческие и патриотические экскурсии в игровой форме.

— Музей живой старины «Алексеевская слобода» рассказывает об интересных традициях наших предков. Уникальность заключается в том, что там полностью воссоздан уклад жизни сибирских крестьян. В доме есть предметы быта, одежды, кухонной и хозяйственной утвари. Недавно открылся «Дом Русских Традиций», где представлены программы русской старины. Ребята с удовольствием слушают истории о том, как раньше жили их бабушки и дедушки, в какие игры играли, какую еду ели, — рассказывает директор туристического агентства. — Из моей личной практики я очень хорошо запомнила слова ребенка, который вернулся после одной из краеведческих экскурсий из Казани. Он сказал: «Я думал, что мусульмане — это террористы, которые мелькают на экранах наших телевизоров, а на самом деле это очень тихий и культурный народ, посещение мечети оставило у меня самые приятные воспоминания». Только личная встреча с миром традиций и возможность прикоснуться к нему поможет сделать правильный вывод о том или ином народе, его культуре.

Напомним, в Москве создан федеральный проектный офис по детскому туризму. Цель его работы — межведомственное и межуровневое взаимодействие, к которому подключаются Минпросвещения, Минкультуры, Минприроды, Минпромторг, Роскачество, Роспотребнадзор, регионы, муниципалитеты, участники туротрасли при координации с Ростуризмом. Итогом этой коллаборации должно стать увеличение детского турпотока.

По мнению Раткевич, для ускорения этого процесса также необходимо обязать туристические компании, работающие с детьми, проходить всероссийскую сертификацию или региональную аттестацию, сдать зачеты по теоретической части и показать профессиональную подготовку сотрудников. Список компаний, которые пройдут такую проверку, размещать на порталах турагентств с логотипом Министерства образования — как рекомендованных к работе в школах, чтобы руководители образовательных учреждений видели эту информацию.

Фото из группы Музея живой старины «Алексеевская слобода» Вконтакте 

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа туризм Лето лагерь


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