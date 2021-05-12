Программа туристического кэшбэка продлена до конца года

Михаил Мишустин отметил, что, по словам представителей турбизнеса в регионах России, эта инициатива пользуется большой популярностью. По словам премьер-министра, сейчас утверждён нацпроект, чтобы россияне могли путешествовать по стране с комфортом и по доступным ценам. Мишустин рассчитывает, что это поможет регионам создать рабочие места, сберечь памятники истории и курорты, а также станет стимулом для инвесторов.

По данным Федерального агентства по туризму, за время действия первых двух этапов программы туристического кэшбэка с августа 2020 года по январь 2021 года 3811 туристов воспользовались программой и посетили Новосибирскую область, было совершено 2018 транзакций на общую сумму более 88 млн руб, сумма кэшбэка составила почти 17 млн руб.

Средняя продолжительность поездки составила 7 дней. Большинство туристов предпочли бронирование тура – 3627 туристов совершили 1932 бронирования, только проживание в отелях выбрали 184 туриста (87 броней).