— Масок нет. Заявки не принимаются. Бессрочно. В очередь не ставим, — говорится на официальном сайте ООО Компания «Медсклад».

Предприятие перестало отгружать продукцию оптовикам из-за полного перехода на обеспечение стратегически важных объектов региона. Производители уточнили, что, по согласованию с минпромторгом Новосибирской области, компания обеспечивает масками только следующие категории заказчиков: Аэропорт Толмачево, Новосибирский метрополитен, S7 наземные службы и летный состав, Городской электротранспорт, Пригородные электрички, Бердский электромеханический завод (оборонные цеха и столовую), силовые спецслужбы новосибирской области, Новосибирскэнергосбыт и др.

— Для обеспечения вышеуказанных стратегических категорий заказчиков мы вынуждены отказать всем другим заказчикам и вернуть предоплаченные денежные средства. Убедительно просим вас не звонить и не приезжать в офис — вы парализуете нашу работу, и мы не сможем обеспечивать вышеуказанные предприятия, — говорится в сообщении.

Кроме того, по рекомендации регионального минпромторга компания приостановила поставки масок для реализации через киоски Роспечати в Новосибирске «до специального распоряжения». Отмечается, что на данный момент маски можно купить в Бердске на кассах в магазинах «Продсиб» по трем адресам. При этом, маски отпускаются лимитом не более 3 упаковок (5 шт/уп) в одни руки.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области