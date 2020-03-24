Транссибирский Арт-фестиваль переходит в формат онлайн-трансляций

Концертные программы Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля, запланированные на март, переведены в формат Интернет-трансляций и ТВ-трансляций, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Меры приняты в соответствии с приказом министерства культуры Новосибирской области о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

— Рожденный в нашем регионе, Транссибирский Арт-Фестиваль имеет для новосибирской публики особое значение. Убежден, что ценители высокого искусства с пониманием отнесутся к переходу фестиваля в онлайн, продиктованному, в первую очередь, заботой о каждом слушателе, — отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

25 и 26 марта на сайте Новосибирской государственной филармонии и телеканале ОТС состоятся прямые трансляции концертных программ «Жизнь героев» и «Вадим Репин и друзья».

Седьмой Транссибирский Арт-Фестиваль проходит в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Старт фестивалю был дан 21 марта в Государственном концертном зале имени А.М. Каца концертной программой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» с участием филармонического камерного оркестра, Светланы Захаровой (прима-балерина), Вадима Репина (скрипка). Второй этап фестиваля – концертные программы с участием зарубежных исполнителей – предварительно перенесен на осень 2020 года.

Фото из официальной группы Транссибирского Арт-Фестиваля ВКонтакте