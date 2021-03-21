МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) завершила разработку комплексного инвестиционного проекта «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири (2019-2025 годы)». На заседании совета ассоциации его представил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Проект направлен на развитие туристической отрасли в сибирских регионах, снятие инфраструктурных ограничений, ускорение экономического роста территорий, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест. На сегодняшний день в него включены 73 инвестиционных программы в сфере туризма, из них 31 уже реализуется, 42 запланированы. Общая стоимость реализации составляет более 256 миллиардов рублей, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Участники заседания утвердили проект МАСС и рекомендовали главам регионов Сибирского федерального округа подписать соглашение о сотрудничестве в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года.

Напомним, в настоящее время на федеральном уровне подготовлена рабочая версия нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».