Massey Ferguson — сельхозтехника и инновации нового поколения

Сейчас под этим брендом работает компания AGCO https://farmpartsstore.com/agco/ . Компания выпускала не толькооборудование для сельского хозяйства. Началась ее деятельность с выпуска механической молотилки. Далее акцент шел на выпуск агрегатов для сельского хозяйства, но было производство и безопасного велосипеда, ставшего прообразом велосипеда современного. Также Massey Ferguson https://farmpartsstore.com/massey-ferguson/ получала заказы на производство военной техники.

Ремонт техники Massey Ferguson

Оборудование, которое работает в полях, очень сильно подвержено воздействию окружающей среды. Негативное влияние оказывают палящее солнце, ветер, удобрения, содержащиеся в почве. Именно по этой причине детали изнашиваются гораздо быстрее, чем у автомобилей, работающих в более щадящей городской среде.

Неожиданная поломка агрегата, особенно во время сезонных работ, может обернуться для предпринимателя катастрофой. Ведь простой в такую горячую пору очень сильно снижает производительность. На агрессивное воздействие окружающей среды владелец повлиять никак не может. Но снизить риски выхода оборудования из строя все таки возможно. Для этого необходимо:

Регулярно проходить техническое обслуживание всех машин. Во время технического обслуживания выявляются и устраняются все мелкие неисправности, что позволяет избежать серьезных поломок. Своевременно менять износившиеся детали. Менять их нужно не тогда, когда техника уже перестала работать, а заранее, когда срок эксплуатации уже подходит к завершению. Для этого необходимо внимательно следить за состоянием всех тракторов и комбайнов. Использовать только оригинальные запчасти.

Про оригинальные запчасти стоит поговорить отдельно. Каждый предприниматель хочет сэкономить на ремонте. В продаже можно найти аналоговые запчасти для техники, которые по своей цене сильно отличаются от оригинальных в меньшую сторону. У многих возникает соблазн приобрести именно совместимые детали. Но вот экономить на них совершенно не стоит. Дело в том, что совместимые запчасти часто являются низкокачественными. Часто совместимые детали несколько отличаются от оригинальных. Это значит, что они не подойдут к агрегату необходимым образом.

Оригинальные же запасти выпускаются на том же заводе, на котором выпускается и техника. Они совершенно точно такие же, как и те, которые были куплены вместе с агрегатом. Они идеально подходят к технике. Это позволяет избежать крупных поломок и таких неприятных моментов, как простой во время сезонных работ и дорогостоящий ремонт.

Но снизить затраты на запчасти все таки возможно. Их можно заказать в интернет-магазине. Стоимость их там ниже, чем в магазинах, за счет снижения затрат на продажу. Кроме того, в интернет-магазине легко подобрать именно ту запасть, которая необходима владельцу агрегата.

Источник: https://farmpartsstore.com/