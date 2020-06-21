Главные преграды на пути к самосовершенствованию и саморазвитию

Ошибки и преграды, мешающие саморазвитию

Каждый человек, стремящийся к самосовершенствованию должен уделять этому время, читать специальную литературу, например, Журнал 1таймер.ру. На этом ресурсе можно найти множество статей, которые помогут саморазвитию.

Существуют явления, мешающие самосовершенствованию. Такие преграды возникают на пути каждого, но не всем удается с ними справиться.

Страх перемен

Многие люди боятся перемен в жизни. Человек на подсознательном уровне испытывает страх перед неопределенностью будущего. Именно по этой причине люди не меняют опостылевшую работу, боятся расторгнуть брак, который уже давно изжил себя. Есть только один способ преодоления этой ошибки – прекратить бояться и приступить к решительным действиям.

Существует даже поговорка «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Практически нет изменений, обладающих необратимым характером. Если все окажется не так радужно можно вернуться в исходную точку, но большинство тех, кто решается изменить свою жизнь, понимает, что цепляться за прошлое бессмысленно. Об этом говорит и психология. Почитайте статьи на Интернет-ресурсах, мотивирующие к решительным действиям, избавляющие от страха перемен.

Неопределенность

Трудно стремиться к чему-то, когда нет представления о конечном результате. Масштабные перемены должны предварять маленькие шаги и постановка конкретной цели. Подумайте над тем, что нужно улучшать в собственной личности в первую очередь.

Неуверенности в своих силах

Неуверенность в себе – главная преграда к саморазвитию и реализации заложенного природой таланта. Не попробовав однажды что-то сделать, можно потом жалеть об этом много лет. Не стоит опасаться неудач, ведь это закономерное явление. Бесстрашие, проявленное на пути к поставленной цели, гарантирует успешный результат.

Привычка откладывать все на потом

Не откладывайте запланированное на потом, помните, что жизнь скоротечна. Старайтесь вовремя начинать и завершать дела, стремитесь к желаемому сегодня, а не завтра.

Недостижимые цели

Цели должны быть достижимыми. Устанавливайте реальные ориентиры. Если даже мизерных шансов заполучить желаемое нет, зачем тратить на это силы и время? Поищите другое средство саморазвития.

Острая реакция на неудачи

Не сдавайтесь при первой же неудаче. Поражения закаляют, становятся ценным опытом и инвестицией в будущие победы. Не расстраивайтесь из-за неудач, используйте приобретенный опыт с умом.

Привычка жалеть себя

Жалость к себе не приводит ни к чему хорошему, в самосовершенствовании она точно не поможет. Пессимисты раздражают окружающих. Человек, который постоянно ноет, что все плохо, осложняет жизнь родным. Меняйте мышление, поверьте в себя, и успех непременно придет.

Постоянные сравнения с другими людьми

Сравнение с другими людьми не всегда приносит пользу, даже если это успешные личности. Каждый человек уникален, кто-то достигает результата быстрее, кто-то медленнее. Не завидуйте другим и не подгоняйте себя, двигайтесь в оптимальном для вас темпе, и желанный результат непременно будет достигнут.

Материальные трудности

Иногда самореализация и самосовершенствование требуют вложений. Если финансовое положение не позволяет их сделать, не расстраивайтесь, поищите другой путь для развития.

Неправильные ориентиры

Эту ошибку трудно заметить, бывает так, что люди делают то, чего от них ждут окружающие, например, поступают в институт, который выбрали родители, выбирают неподходящую профессию, а потом жалеют всю жизнь. Проанализируйте свои идеи и желания, убедитесь, что они никем не навязаны.

Смело становитесь на путь самосовершенствования и саморазвития, уверенно преодолевая возникающие преграды.