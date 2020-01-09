Мастер-класс «Strategic marketing в России. Маркетинг на 360»

80% компаний считает, что их сервис превосходен, и только 8% их клиентов с этим согласны.
Как построить маркетинговую стратегию вокруг интересов клиента?
26 февраля в Новосибирске мастер-класс Гарретта Джонстона “STRATEGIC MARKETING В РОССИИ. МАРКЕТИНГ НА 360”
Гарретт Джонстон- международный эксперт по маркетингу с большим опытом работы в России.
Он уверен, что маркетинг и продажи — неразрывное целое, а задачей любого бизнеса должно стать удовлетворение потребностей клиента, а не быстрое получение максимальной прибыли.
Вы узнаете, как сделать так, чтобы клиенты платили вам больше, чаще, а главное — возвращались к вам снова и снова? Важно разбираться во всех точках контакта с клиентами, чтобы использовать нужные инструменты и не тратить огромный бюджет на рекламу
Вы получите: ⠀
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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