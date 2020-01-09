Мастер-класс «Strategic marketing в России. Маркетинг на 360»

80% компаний считает, что их сервис превосходен, и только 8% их клиентов с этим согласны.

Как построить маркетинговую стратегию вокруг интересов клиента?

26 февраля в Новосибирске мастер-класс Гарретта Джонстона “STRATEGIC MARKETING В РОССИИ. МАРКЕТИНГ НА 360”

Гарретт Джонстон- международный эксперт по маркетингу с большим опытом работы в России.

Он уверен, что маркетинг и продажи — неразрывное целое, а задачей любого бизнеса должно стать удовлетворение потребностей клиента, а не быстрое получение максимальной прибыли.

Вы узнаете, как сделать так, чтобы клиенты платили вам больше, чаще, а главное — возвращались к вам снова и снова? Важно разбираться во всех точках контакта с клиентами, чтобы использовать нужные инструменты и не тратить огромный бюджет на рекламу

Вы получите: ⠀

Восхищенных клиентов, которые возвращаются снова и рекомендуют вас друзьям

Маркетинговую стратегию, которая обеспечит долгосрочный рост Вашего бизнеса

Сможете профессионально выстроить и упаковать бренд. Получите живые примеры позиционирования: от маленьких компаний до корпораций, успехи и провалы Узнать подробности и зарегистрироваться

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами