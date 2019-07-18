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МАЗ планирует создать свой сервисный центр на базе новосибирского предприятия

Кроме того, в городе может появиться центр локальной сборки коммунальной техники.
  • 18/07/2019, 12:58
МАЗ планирует создать свой сервисный центр на базе новосибирского предприятия

Мэрия Новосибирска в рамках VI Форума регионов России и Беларуси подписала план мероприятий по развитию сотрудничества между городом и Минским городским исполнительным комитетом на 2019-2020 годы, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, Белоруссия сегодня – стратегический партнер Новосибирска и Новосибирской области: товарооборот по итогам 2018 года составил 150 млн долларов. При этом, из года в год наблюдается положительная динамика.

— В Новосибирске легко найти белорусскую мебель, косметику, технику. То же касается сельскохозяйственной, уборочной и другой спецтехники. В нашем городе и области успешно работают дилеры белорусских промышленных гигантов – торговый центр МТЗ, «Сибирь-МАЗ-Сервис», «Белкоммунмаш», «Комдор» и другие. Сегодня в рамках форума прозвучало еще несколько интересных для нас предложений. В частности, новое руководство завода МАЗ выступило с идеей создать сервисный центр своего предприятия на одной из новосибирских площадок. Для обсуждения подробностей в Новосибирск приедут представители завода. Кроме того, есть предложение о создании в нашем городе центра локальной сборки коммунальной техники. Белорусы готовы поставлять комплектующие для машин, а сбор будет осуществляться в Новосибирске. Мы готовы прорабатывать все варианты, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Отмечается, что хорошим стимулом для развития отношений может стать возобновление прямого рейса Новосибирск-Минск. По словам председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, предложение мэра Анатолия Локтя будет включено в резолюцию форума.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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