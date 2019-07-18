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Сбоев в работе ЗАГСов нет

В налоговой заявляют, что все данные, собранные на местах в офлайн-режиме, передаются в информационную систему ЕГР ЗАГС.
  • 18/07/2019, 13:01
Автор: Юлия Данилова
Сбоев в работе ЗАГСов нет

ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС. Как рассказал официальный представитель ФНС России Борис Беляков, система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи в информационной системе регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования. Для продолжения штатного оказания услуг населению сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим системы, сообщает пресс-служба УФНС Новосибирской области.

—  Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение, — говорит Борис Беляков. —  Ограничений по работе в офлайн-режиме нет – система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями.

По его словам, сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС нет. Сотрудники ЗАГСов принимают документы, а также выдают все необходимые справки и свидетельства.

—  Ряд СМИ опубликовали сообщения, что в работе ЗАГСов отмечаются сбои. Это не соответствует действительности. Подчеркну, что офлайн-режим — это штатный режим работы, который никак не влияет на прием населения и выдачу необходимых документов, — добавил представитель налоговой.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

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