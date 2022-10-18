Медицинские мониторы пациента: виды и особенности

Каждая клиника оснащена функциональными приборами для мониторинга, которые в зависимости от своего назначения делятся на несколько видов.

Современные приборы для мониторинга состояния пациента совмещают в себе функции сразу нескольких медицинских аппаратов. С их помощью осуществляется контроль состояния человека под анестезией, во время хирургического вмешательства под общим наркозом, после операции, при выхаживании новорожденных или же в рамках проведения интенсивной терапии.

Когда необходим монитор пациента

Широкий функционал устройств данного типа существенно облегчает наблюдение за показателями всех групп пациентов, начиная от новорожденных и заканчивая пожилыми людьми.

Контроль жизненно важных параметров необходим в следующих случаях:

Оказание неотложной медицинской помощи;

Хирургическое вмешательство;

Нахождение на искусственной вентиляции легких.

Аппарат, как правило, позволяет контролировать:

Уровень насыщения крови кислородом;

Артериальное давление;

Температуру тела;

Частоту дыхания;

ЭКГ;

Частоту пульса.

Некоторые приборы оснащены капнографом, программой расчета фармакологических дозировок, функцией анализа ST-сегмента. Автомобили скорой помощи оснащены транспортными мониторами, которые включают набор всех необходимых функций для мониторинга при перевозке пациентов. Купить транспортный монитор пациента с набором педиатрических датчиков >(https://rusmedcontract.ru/product/monitory/Transportnyemonitory/) возможно в компании Русмедконтракт, которая является проверенным поставщиком современного медицинского оборудования. В каталоге представлены аппараты различного ценового сегмента и функционала. Присутствуют модели, оснащенные удобной ручкой для транспортировки, защитой от дефибрилляции, а также функцией для передачи данных на другие устройства.

Принцип работы мониторов пациента

Аппарат для контроля за жизненно важными показателями состоит из основного блока управления с дисплеем, на который выводится вся информация, а также датчиков для сбора данных и кабеля питания. Датчики передают полученные сведения на основной блок для обработки и анализа. Современные приборы позволяют собирать данные, выводить их на экран в различных форматах, а также производить запись, хранение и экспорт информации. Значительные изменения показателей жизнедеятельности сопровождаются звуковыми и визуальными сигналами, чтобы медработник смог оперативно отреагировать на изменения, приняв соответствующие меры.

Аппараты имеют несколько независимых измерительных функций. Измерение артериального давления осуществляется осциллометрическим способом. Частота дыхания фиксируется с помощью установленных электродов на груди пациента. С помощью терморезисторов происходит измерение температуры тела. Канал капнометрии измеряет CO2 в выдыхаемой смеси. Показатели электрокардиографии измеряются установленными на теле электродами. Сегодня такие аппараты работают как от сети, так и от аккумулятора. Для непрерывного мониторинга показателей используется реанимационный монитор >(https://rusmedcontract.ru/product/monitory/), который возможно заказать по доступной цене на сайте Русмедконтракт. Такие аппараты используются в операционных залах, реанимационных отделениях, а также в палатах интенсивной терапии.

Виды медицинских мониторов пациента

Данное медицинское оборудование делится на виды в зависимости от сферы применения. Среди основных видов медицинских мониторов следует выделить:

Операционные. Используются для отслеживания важных показателей пациента в реанимации, палате интенсивной терапии, операционной.

Анестезиологические. Помимо основной функции, они позволяют отслеживать ввод анестетиков, контролируя состояние человека под анестезией.

Транспортные. Используются в машинах скорой помощи, имея полный набор всех важных опций для перевозки пациентов и работы в полевых условиях.

Вентиляционные. Приборы используются для контроля состояния пациентов на ИВЛ.

Фетальные. Оснащены специальными функциями мониторинга. Используются в гинекологии и акушерстве с целью исследования состояния матери и плода, в том числе показатели двойни.

Прикроватные. Используются в стационарных условиях для отслеживания всех важных показателей жизнедеятельности.

Особенности выбора монитора пациента на примере COMEN STAR8000A

При выборе прибора для оснащения медучреждений или машин скорой помощи следует учитывать следующие параметры:

Сферу применения. Прикроватный монитор пациента COMEN STAR8000A применяется в отделениях интенсивной терапии, реанимациях и других подразделениях медицинского учреждения.

Функциональность. Прибор отображает данные ЭКГ, термометрию, НИАД, частоту дыхания, пульсоксиметрию.

Технические характеристики. Монитор COMEN STAR8000A имеет ЖК-дисплей 12,1”, цифровое управление, возможность подключения интерфейса вызова медсестры, порт USB.

Режим работы. Рассматриваемый прибор имеет несколько режимов работы, среди которых конфиденциальный режим, ночной режим, режим ожидания, мониторинг, демонстрация и прочие.

Индикаторы тревог. С целью своевременного реагирования на любые изменения ппоказателе COMEN STAR8000A оснащен системой визуальных и звуковых тревог.

Наличие аккумуляторной батареи. Бесперебойную работу оборудования обеспечивает встроенный аккумулятор, который при полной подзарядке функционирует до 3-х часов без подключения к сети.

Дополнительные опции. Прибор COMEN STAR8000A оснащен встроенным термопринтером с 2 каналами при скорости печати от 12.5 до 50 мм/сек.

По материалам: Русмедконтракт, — медицинское оборудование: продажа и обслуживание.

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