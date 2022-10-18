Медицинские мониторы пациента: виды и особенности

Каждая клиника оснащена функциональными приборами для мониторинга, которые в зависимости от своего назначения делятся на несколько видов.
Современные приборы для мониторинга состояния пациента совмещают в себе функции сразу нескольких медицинских аппаратов. С их помощью осуществляется контроль состояния человека под анестезией, во время хирургического вмешательства под общим наркозом, после операции, при выхаживании новорожденных или же в рамках проведения интенсивной терапии.
Широкий функционал устройств данного типа существенно облегчает наблюдение за показателями всех групп пациентов, начиная от новорожденных и заканчивая пожилыми людьми.
Контроль жизненно важных параметров необходим в следующих случаях:
Аппарат, как правило, позволяет контролировать:
Некоторые приборы оснащены капнографом, программой расчета фармакологических дозировок, функцией анализа ST-сегмента. Автомобили скорой помощи оснащены транспортными мониторами, которые включают набор всех необходимых функций для мониторинга при перевозке пациентов. Купить транспортный монитор пациента с набором педиатрических датчиков >(https://rusmedcontract.ru/product/monitory/Transportnyemonitory/) возможно в компании Русмедконтракт, которая является проверенным поставщиком современного медицинского оборудования. В каталоге представлены аппараты различного ценового сегмента и функционала. Присутствуют модели, оснащенные удобной ручкой для транспортировки, защитой от дефибрилляции, а также функцией для передачи данных на другие устройства.
Аппарат для контроля за жизненно важными показателями состоит из основного блока управления с дисплеем, на который выводится вся информация, а также датчиков для сбора данных и кабеля питания. Датчики передают полученные сведения на основной блок для обработки и анализа. Современные приборы позволяют собирать данные, выводить их на экран в различных форматах, а также производить запись, хранение и экспорт информации. Значительные изменения показателей жизнедеятельности сопровождаются звуковыми и визуальными сигналами, чтобы медработник смог оперативно отреагировать на изменения, приняв соответствующие меры.
Аппараты имеют несколько независимых измерительных функций. Измерение артериального давления осуществляется осциллометрическим способом. Частота дыхания фиксируется с помощью установленных электродов на груди пациента. С помощью терморезисторов происходит измерение температуры тела. Канал капнометрии измеряет CO2 в выдыхаемой смеси. Показатели электрокардиографии измеряются установленными на теле электродами. Сегодня такие аппараты работают как от сети, так и от аккумулятора. Для непрерывного мониторинга показателей используется реанимационный монитор >(https://rusmedcontract.ru/product/monitory/), который возможно заказать по доступной цене на сайте Русмедконтракт. Такие аппараты используются в операционных залах, реанимационных отделениях, а также в палатах интенсивной терапии.
Данное медицинское оборудование делится на виды в зависимости от сферы применения. Среди основных видов медицинских мониторов следует выделить:
При выборе прибора для оснащения медучреждений или машин скорой помощи следует учитывать следующие параметры:
По материалам: Русмедконтракт, — медицинское оборудование: продажа и обслуживание.
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