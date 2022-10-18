В Сочи подвели итоги нацпроекта по повышению производительности: в числе лидеров новосибирский завод

На пленарной сессии форума министр экономического развития РФ Максим Решетников подвел итоги трехлетней реализации нацпроекта. За это время в него вступили порядка 4000 компаний из 78 регионов, еще 2000 организаций подали заявки на участие.

«Половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% – выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. Это в 4 раза больше, чем государство инвестировало в национальный проект за время реализации. То есть нацпроект давно окупился с точки зрения инвестиций государства. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд рублей», – заявил Максим Решетников.

Также министр отметил, что многие субъекты, видя эффект от проекта, дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные. Например, Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская и Новосибирская области предоставляют субсидии на приобретение оборудования. Также Волгоградская, Калининградская Новгородская области, Пермский край, республики Крым, Башкортостан, Татарстан и многие другие софинансируют проекты за счет региональных фондов развития промышленности.

Своим опытом и лучшими практиками поделились компании, уже вступившие в нацпроект. Например, генеральный директор Новосибирского электровозоремонтного завода Максим Цыганец выступил на сессии «Инвестиции в людей или инвестиции в оборудование – что важнее?» Он рассказал, как на заводе внедряли инструменты бережливого производства, о том, что решающую роль в успехе нацпроекта сыграли вовлеченные сотрудники компании, и что необходимо вкладывать в людей и развитие их компетенций.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение самых результативных предприятий и субъектов РФ в рамках национального проекта. Одно из крупнейших в России предприятий по производству промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых Новосибирский механический завод «Искра» получил награду в номинации «Предприятие-лидер по сокращению времени протекания процесса». Вместе с экспертами Федерального центра компетенций сотрудникам компании удалось снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю с 80 до 4 дней.

фото предоставлены пресс-службой АиР