Медицинские организации приглашают принять участие в международной выставке

Минэкономразвития Новосибирской области предлагает экспортно-ориентированным компаниям региона в сфере медицины принять участие в Международной выставке медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом «MedTravelExpo», которая пройдет с 5 по 8 декабря 2022 года в Москве.

На площадке выставочной экспозиции для каждой новосибирской компании-участницы выставки будет предоставлено отдельное рабочее место с возможностью презентации услуг или производимых товаров. Кроме того, в рамках работы стенда будут организованы B2B-встречи для новосибирских компаний-участниц.

Отбор участников выездных мероприятий осуществляется в соответствии с Приказом министерства экономического развития Новосибирской области от 26.03.2020 № 34 «О Положении о проведении конкурсного отбора для участия в выездных мероприятиях за пределами Новосибирской области и Российской Федерации».

Сбор заявок проводится до 19 августа 2022 года. Подведение результатов конкурсного отбора будет опубликовано не позднее 30 августа 2022 года.