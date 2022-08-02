В новосибирском Росздравнадзоре полиция проводит обыски

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Новосибирской области и прокуратура Новосибирской области пришли с обысками в Территориальный орган Росздравнадзора по региону, сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники.
Сотрудников ведомства подозревают в незаконном получении денег.
Редакция подготовила и направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с целью уточнения поступившей информации.
Фото с сайта областной прокуратуры
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