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В новосибирском Росздравнадзоре полиция проводит обыски

  • 02/08/2022, 14:37
Автор:
новости Новосибирска
Сотрудников ведомства подозревают в незаконном получении денег.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Новосибирской области и прокуратура Новосибирской области пришли с обысками в Территориальный орган Росздравнадзора по региону, сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники.

Сотрудников ведомства подозревают в незаконном получении денег.

Редакция подготовила и направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с целью уточнения поступившей информации.

Фото с сайта областной прокуратуры

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура НСО обыск ГУ МВД по НСО


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