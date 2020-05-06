Медикам доплатят за увеличение штата и онкобольных

— Предусматриваются изменения в текстовую часть закона в связи с изменениями нормативной базы, регулирующими порядок использования средств ФОМС и показатели доходной и расходной частей с доведением дополнительных средств на финансовое обеспечение программных мероприятий, — пояснила в своем докладе директор фонда Елена Ягнюкова.

Первый блок изменений на сумму в 155 млн рублей связан с перераспределением межбюджетных трансфертов и софинансированием из федеральных средств медорганизаций, показавших с начала года рост численности среднего медперсонала. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ от 6 марта 2020 года №543-Р.

Другой блок изменений (на сумму в 22 млн рублей) связан со стимулирующими выплатами медработникам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации. Об этом директор фонда сообщила, сославшись на распоряжение правительства РФ от 6 марта 2020 года №545-Р.

— Кроме того, в связи с внесением изменений в ФЗ №326, средства расходования страхового запаса дополняются нормированием финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов из-за сокращения объемов медпомощи, установленной территориальной программой ОМС в условиях ЧС по возникновению угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Источником пополнения нормированного страхового запаса являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет субъекта РФ.

По информации территориального ФОМС, после принятых изменений его доходы в 2020 году составят 42,1 млрд рублей, расходы — 42,3 млрд рублей. Дефицит —194 млн. Источником финансирования являются переходящие остатки средств на счетах фонда на начало года. Изменений показателей бюджета ФОМС на плановый период 2021 и 2022 годов в настоящий момент нет.

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