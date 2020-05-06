Новосибирская область в топ-10 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом

Новосибирская область по итогам первого квартала 2020 года вошла в десятку регионов РФ по продажам легковых автомобилей, следует из данных агентства «Автостат».

Новосибирская область с долей рынка в 2,3% находится на десятом месте рейтинга. В регионе в общей сложности за январь–март этого года было продано 28,1 тыс. автомобилей, тогда как в 1 квартале 2019 года 27,2 тыс штук. (рост 3,3%).

В тройку лидеров по продажам входят Московская область (63,3 тыс. автомобилей, или 5,3% рынка), Москва (62,4 тыс., или 5,2%) и Краснодарский край (55 тыс., 4,6% рынка).

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