Медработникам пообещали выплатить все полагающиеся им доплаты сегодня

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания правительства Новосибирской области обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи со внесёнными по поручению президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением.

Андрей Травников напомнил, что президентом и Правительством РФ была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от отработанного в апреле времени.

— Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле, — подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил губернатору о том, что до 18:00 18-го мая все выплаты будут осуществлены и все средства будут перечислены медработникам.

Общий объём финансовых ресурсов, направленный на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

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