СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-4

18 мая Сибирская генерирующая компания начала (СГК) гидравлические испытания тепловых сетей в микрорайонах «Снегири» и «Родники» Калининского района Новосибирска.
В зоне проведения испытаний находятся следующие улицы:
На период испытаний горячее водоснабжение потребителей отключено. Подъемы давления в трубопроводах специалисты будут проводить с 18 по 24 мая, после чего им может потребоваться непродолжительное время для устранения выявленных дефектов. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до вечера 27 мая.
При обнаружении повреждений, размыва грунта, выхода воды на поверхность СГК просит горожан сообщать об этом по телефонам:
Гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-4 включают в себя несколько этапов:
|
Этап
|
Максимальный срок отсутствия горячей воды
|
ТЭЦ-4: микрорайоны №5, 6
|
18.05 — 27.05
|
ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка
|
1.06 — 10.06
|
ТЭЦ-4: зона ПНС-5
|
30.06 — 9.07
|
ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода
|
13.07 — 22.07
В целом график испытаний новосибирских трубопроводов на прочность и плотность состоит из 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней каждый. Перечень этапов доступен на портале СГК Online, оперативная информация и карта — на сайте nskteplonavigator.ru
По итогам всех 14 периодов будет проверено 3 072 км теплосетей.
СГК просит горожан соблюдать меры предосторожности. Особое внимание специалисты призывают уделить детям, провести с ними профилактические беседы.
Запрещается
Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Во всех зонах проведения гидравлических испытаний теплосетей размещены объявления с предупреждением о необходимости проявлять осторожность. Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК рекомендовано во время испытаний усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.
Очередной этап испытаний начнется в Новосибирске 21 мая в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок ПНС-6).
Фото: пресс-служба СГК
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