СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-4

18 мая Сибирская генерирующая компания начала (СГК) гидравлические испытания тепловых сетей в микрорайонах «Снегири» и «Родники» Калининского района Новосибирска.

В зоне проведения испытаний находятся следующие улицы:

микрорайон «Снегири»: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная;

микрорайон «Родники»: Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

На период испытаний горячее водоснабжение потребителей отключено. Подъемы давления в трубопроводах специалисты будут проводить с 18 по 24 мая, после чего им может потребоваться непродолжительное время для устранения выявленных дефектов. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до вечера 27 мая.

При обнаружении повреждений, размыва грунта, выхода воды на поверхность СГК просит горожан сообщать об этом по телефонам:

8 (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей;

— диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей; 8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

— начальник смены теплосетевого подразделения СГК; 051 — единая диспетчерская служба мэрии.

Гидравлические испытания в зоне теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-4 включают в себя несколько этапов:

Этап Максимальный срок отсутствия горячей воды ТЭЦ-4: микрорайоны №5, 6 18.05 — 27.05 ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка 1.06 — 10.06 ТЭЦ-4: зона ПНС-5 30.06 — 9.07 ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода 13.07 — 22.07

В целом график испытаний новосибирских трубопроводов на прочность и плотность состоит из 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней каждый. Перечень этапов доступен на портале СГК Online, оперативная информация и карта — на сайте nskteplonavigator.ru

По итогам всех 14 периодов будет проверено 3 072 км теплосетей.

СГК просит горожан соблюдать меры предосторожности. Особое внимание специалисты призывают уделить детям, провести с ними профилактические беседы.

Запрещается

находиться в тепловых камерах;

находиться рядом с соединениями на трубопроводах;

проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах потребления какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

находиться вблизи надземных участков теплотрасс;

подходить к месту разлива воды;

делать селфи рядом с местами ремонтных работ.

Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Во всех зонах проведения гидравлических испытаний теплосетей размещены объявления с предупреждением о необходимости проявлять осторожность. Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК рекомендовано во время испытаний усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

Очередной этап испытаний начнется в Новосибирске 21 мая в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (участок ПНС-6).

Фото: пресс-служба СГК